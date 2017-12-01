Leed sertifikalı ilk yuva Kadıköy’den!

Dünyanın en iyi tasarlanan 10 okulu arasına giren Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası bir ilke daha imza atarak “çevre dostu bina”lara verilen LEED Platin Sertifikası almaya hak kazandı

Berkay YALAZ

Kadıköy Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve Dünya Mimarlık Festivali (World Architecture Festival – WAF)’nde dünyanın en iyi tasarlanan 10 okulu arasına giren Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası bir ilke daha imza atarak Türkiye’de LEED Platin Sertifikası almaya hak kazanan ilk eğitim kurumu oldu.

Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikası, uluslararası derecelendirme sistemleri içerisinde dünyada en yaygın olarak kullanılan Çevre Dostu Bina sertifikası olma özelliğini taşıyor. Binaların sağlıklı, çevreci olmasını sağlayan sistem olan LEED sertifikasını Türkiye’de yuva olarak olan ilk eğitim kurumu Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası oldu.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında açılan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’ında 3- 6 yaş arası 115 çocuk eğitim alıyor. Danışmanlığı Erke Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık tarafından yapılan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’nın LEED Platin Sertifikası almasını sağlayan uygulamaları şöyle:

Sürdürülebilir Araziler

LEED’in önemli amaçlarından bir tanesi de bireysel araç kullanımını azaltmak ve alternatif ulaşım yöntemlerine teşvik etmek. Bu amaç kapsamında toplu taşıma olanaklarına erişim önem taşıyor. Yuva konumu toplu taşıma olanaklarına yakın olduğu için, araç kullanımına ihtiyaç duyulmadan yürüyerek bu servislerden faydalanılıyor. Bisiklet kullanımını teşvik edici uygulamalar da proje kapsamında gerçekleştirildi ve yuvaya bisiklet park yeri yapıldı.

Su Verimliliği

Çevresel kaynakların korunması hedefiyle LEED’in önem verdiği bir diğer başlık ise proje alanlarında su verimliliğinin sağlanması. Yuvada kullanılan düşük debili vitrifiye armatürler ve düşük hacimli rezervuarlar ile iç mekânda yüzde 51 su tasarrufu sağlandı.

Enerji ve Atmosfer

Projede ozon tabakasını incelten ve küresel ısınmayı tetikleyen kloroflorokarbonları (CFCs) içermeyen soğutuculara sahip ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC) sistemleri kullanıldı.

Malzeme ve Kaynaklar

Yuvada geri dönüşümü sağlamak için ortak mekânlara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Malzeme seçiminde yerel ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olanların seçilmesine özen gösterildi.

İç Mekân Kalitesi

İç mekân kalitesi kapsamında, bina girişlerine konulan paspaslar iç mekân hava kirlilik kontrolünü sağlamak amacıyla uygulandı. Tehlikeli gaz veya kimyasal madde içeren alanlarda negatif basınçlandırma yapılarak mahal dışına kirli hava kaçışının önüne geçildi.

LEED SERTİFİKASI

Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş yeşil bina değerlendirme sistemlerinin adı. Binanın yeşil bir bina (daha sağlıklı, çevreye duyarlı ve karlı yapılar) olduğunu onaylayan bir sertifika.

Amerikan Yeşil Bina Konseyi(USGBC) tarafından yapılan derecelendirmede; Sürdürülebilir Alanlar, Su Verimliliği, Enerji ve Atmosfer, Malzemeler ve Kaynaklar, İç Mekân Kalitesi, Tasarımda Yenilikler gibi kriterler dikkate alınıyor. Sertifikayı kazanmak için tasarım ve inşaat öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka yapılması gereken 8 adet ön koşul bulunuyor. Bu koşulları yerine getiren en yüksek puan olan platin sertifikayı almaya hak kazanıyor.

YEŞİL BİNANIN FAYDALARI

Kentsel yaşam alanlarına değer katması

Binanın değerini artırması

Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirilmesi

Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması

Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması

Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması

Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltma

Güneş enerjisinden yaralanma

Doğal ışıktan yaralanma

Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera etkisini oluşturan yansımaları azaltması

Enerji tasarrufu sağlaması

Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi

İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımının azaltılması