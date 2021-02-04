Kuzey Ormanları çevresindeki 11 ilin 10'unda tehdit var

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği'nin raporuna göre, Kuzey Ormanlarında kuraklık, yaban hayat, yangınlar, termik santraller ve maden ocakları gibi 573 adet tehdit, tahrip ve savunma tespit edildi

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nin, Kuzey Ormanları coğrafyasında, flora ve faunasında, yaban hayatında, içinde ve çevresinde yer alan insan yerleşmelerinde, ekosistemi tehdit ve tahrip eden insan faaliyetlerini izleyerek hazırladığı üç aylık raporun ikincisi yayınlandı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ile Çanakkale illerinin kuzeyinde yer alan ormanları kapsayan ve 3 aylık periyotlarla paylaşılan raporun ikincisi Ekim-Kasım-Aralık aylarını içeriyor. Raporda öne çıkan bilgiler şöyle: Kuzey Ormanları içinde ve çevresinde bulunan 11 ilin 10’nunda 573 adet tehdit, tahrip ve savunma tespit edildi. Bu sayıların 184’ünü tehdit niteliği taşıyanlar, 202’sini tahrip niteliği taşıyanlar, 187’sini ise savunma niteliği taşıyanlar oluşturuyor.

En fazla tehdit, tahrip ve savunma olmak üzere toplam 56 adetle İstanbul’da yaşandı.

Trakya genelinde 10’un üzerinde Organize Sanayi bölgesi bulunmakta olup atıklarını Kuzey Ormanları’nda bulunan önemli su kaynaklarına, derelere tarım alanlarına akıtıyor. KANAL İSTANBUL EN BÜYÜK TEHDİT! Kuzey Ormanları'nın yüzölçümü olarak en büyük ili olan İstanbul çevresindeki yapılaşma, gelişme ve büyüme baskısı sebebiyle yoğun bir tehdit ve tahrip altındadır. 2009 yılında hazırlanmış İstanbul'un anayasası olarak kabul edilen 1100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda İstanbul'un kuzeyinin korunması ve o bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir olması, bölgenin asla yapılaşmaya açılmaması gerektiği vurgusu olsa da bugün kimi zaman büyük ve küçük imar planıyla, kimi zaman da plana bile ihtiyaç duyulmadan defalarca delik deşik edilmiştir. Bu planı delip yoğun tahrip eden ve tehdit etmeye devam eden projeler ise; 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolları, 3. Havalimanı ve son olarak da gündemden düşmeyen Kanal İstanbul'dur. EN ÇOK İZLEME KONUSU: KURAKLIK Üç aylık periyotta en çok rastlanan izleme konusu 55 adet ile kuraklık oldu.

Kuraklık izlemeleri, aralık ayında yoğunlaştı. Aralık ayında toplam 31 kuraklık haberi yapıldı. Bu ay içerisinde bu konunun yoğunluğunun artmasının en önemli nedeni mevsim normallerinin altında giden iklim koşullarıdır. Bunun önemli nedeni ise yapılaşma, betonlaşma, ekosistem parçalanmaları, habitat kayıpları nedeniyle her geçen gün etkisi daha da yoğun bir şekilde hissedilen iklim krizidir.

Kuraklık ile ilgili izlemelerin yüzde 30’u baraj doluluk oranları-kuruması, yüzde 18’i göl kuruması, yüzde 14’ü derelerdeki su seviyesi azalması ve su krizi konularında yoğunlaştı.

Kuraklık başlığının detaylarında ise baraj doluluk oranları ve barajların kuruması 17 haber ile 1. sırada yer alıyor. Arkasından 10 izlemeyle göl kuruması, 8 izlemeyle derelerdeki su seviyesi azalması ve su krizi başlıkları geliyor.

Raporda izleme konusu olarak ikinci sırada ise toplam 44 adet haber ile yaban hayatı yer aldı. Bu izleme konusunun haber içeriklerine göre detaylarına bakıldığında yaban hayatı tahribi başlığının ön plana çıktığı görülüyor.