“Krizi görmezden gelmeyin”

İklim krizine karşı etkili politikalar talep eden genç iklim aktivistleri, Kadıköy’de düzenlenen Küresel İklim Grevi’nde biraraya geldi

İklim krizine karşı eyleme geçilmesini isteyen genç iklim aktivistleri bir kez daha dünya çapında eş zamanlı olarak sokakları doldurdu. Türkiye’nin birçok şehrinde düzenlenen eylemlerin İstanbul’daki adresi ise Kadıköy oldu.

Fridays for Future Türkiye, Youth for Climate ve Roots and Shoots’un çağrı yaptığı ve birçok kurumun desteklediği iklim grevinde “İklim için birlikte”, “Okulda iklim öğret”, “Gelecek istiyoruz”, “Yetişin a dostlar tutuşuyoruz” ve “Gelecek istiyoruz” yazılı dövizler taşındı. Çevre örgütlerinin ve yetişkinlerin de destek verdiği eylemde basın açıklamasını yine gençler okudu.

“SİSTEM DEĞİŞMELİ”

Fridays for Future Türkiye’den Yağmur Ocak yaptığı açıklamada “Burada toplanma amacımız, iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler, bölgeler ve topluluklar, yani MAPA için ses olmak, gezegenimizi ve haklarımızı savunmak, yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimizi duyurmak ve karar alıcıları harekete geçirmek.” dedi.

Sekizinci kez dünya çapında greve çıktıklarını belirten Ocak, “İklim acil durumu ilan edilmesini, iklim krizi ile mücadelede somut adımlar atılmasını istiyoruz” diyerek change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasını hatırlattı ve destek çağrısında bulundu. Doğanın daha fazla yok edilişini ve geleceklerinin ellerinden alınışını görmek istemediklerini ifade eden Ocak, “İklimin değil sistemin değişmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

“ÇÖKÜŞ NOKTASINA YAKLAŞIYORUZ”

Karar vericilerin iklim krizini görmezden gelmesinin ve etkili adımlar atmamasının krizin derinleşmesine neden olduğunu söyleyen Youth for Climate Türkiye’den Ela Naz Birdal ise “Gezegenimizdeki yaşamın sürmesini sağlayan kritik sistemler geri dönüşü olmayan çöküş noktasına yaklaşıyor.” uyarısında bulundu.

Ülkemizde de iklim krizi etkilerinin daha çok hissedilmeye başlandığını belirten Birdal, “İklim krizine bağlı artan sıcak dalgaları ülkemizin güneyinde yaşanan yangınları tetikledi, sıcaklık rekorları kırılıyor. İklim krizi, kötü kentleşme nedeniyle yaşanan sellerin etkisini artırıyor. İklim kriziyle mücadelede çok önemli olan denizler, yaşamın değil denize atık bırakanların gözetilmesi sonucunda müsilaja maruz kalıyor.” dedi.

İklim krizinin var olan adaletsizlikleri derinleştirdiğini ve yeni adaletsizlikler oluşturduğunu söyleyen Birdal, “İklim kriziyle şiddeti artan afetler ekonomiyi, sosyal yaşamı, kültürü ve siyaseti de etkiliyor. İklim krizi evimizde ve herkesi etkiliyor. Hepimizin bizzat yaşadığı, içinde olduğumuz bu krizi artık görmezden gelmeyin, hemen bugün harekete geçin.” çağrısında bulundu.

“SÖZ DEĞİL EYLEM İSTİYORUZ”

Basın açıklaması Roots & Shoots Türkiye’den Melisa Akkuş’un konuşması ile devam etti. “Artık sadece sözler duymak değil, gerçek eylemler görmek istiyoruz” diyen Akkuş, karar alıcılardan taleplerini şu şekilde sıraladı: “Acilen; Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasını, anlaşmanın maddelerinin yerine getirilmesini ve İklim Acil Durumu ilan edilmesini; 2030'a kadar net sıfır karbon emisyonunun sağlanması için adımlar atılmasını istiyoruz. Kazdağları, Akbelen Ormanı ve Validebağ Korusu gibi önemli doğa alanlarında ekolojik yıkıma sebebiyet verecek projelerin durdurulmasını, iklim krizinin beraberinde getirdiği hak ihlallerine karşı harekete geçilmesini, fırsat eşitliğinin iklim adaleti ve sosyal adalet çerçevesinde sağlanmasını ve tüm bunların gerçekleşmesi için gençler olarak karar alma süreçlerinin her aşamasında etkin, eşit söz ve hak sahibi olarak yer almayı istiyoruz.”

İklim grevi Müze Gazhane’de yapılan etkinliklerle tamamlandı.