Koşuyolu’nda korkutan yangın

Koşuyolu’nda pazar günü meydana gelen yangın mahalleliyi korkuttu. Koşuyolu İlk 72 Saat Grubu olayla ilgili açıklama yaptı

Koşuyolu Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokak’ta 9 Şubat Pazar günü 16.30 sularında bir restoranın çatısında yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede restoranın bitişiğindeki iki binaya da sıçradı.

İhbar üzerine beş itfaiye aracı bölgeye gelerek yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının bitişik binalara sıçraması ve hızla yayılması mahallelide korku yaratırken, Koşuyolu’nda afetlere karşı oluşturulan İlk 72 Saat Grubu yangınla ilgili açıklama yaptı.

“İnsanoğlunun vardığı uygarlık birikiminin en önemli göstergesi, yaşadıklarından ders çıkaran, önlem alan toplumların ileri gitmiş olmalarıdır” cümlesiyle başlayan açıklamada yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:

* İşyeri afet planı yapılarak, İşyeri tehlike avı ile işletmedeki riskler belirlenmeli, elektrik, LPG, sıvı yağ yangınlarına yönelik önleyici, sınırlandırıcı önlem alınmalı.

* Personel eğitimleri, tatbikatları yapılmalı. Bacalar ve davlumbazlar periyodik olarak temizlenmeli. Duman ve ısı detektörü, yangın tüpü gibi donanım tamamlanmış olmalı. Her işletmede duman detektörünün yanı sıra bacalarda da alev detektörü yer almalı.

* Belediyeler kontrol için yeterli sayıda ve donanımda eleman bulundurmalı, kontrolleri sürekli olarak yapmalı. Belediyeler, bu konuda ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile protokol imzalamalıdır.

* Doğalgaz tesisatı güvenlik önlemleri tekniğine uygun olmalı, olmayan işletmelere çalışma izni verilmemelidir.

* Yanıcı, parlayıcı maddeler, işletme içerisinde bulundurulmamalı. Elektrik tesisatının periyodik bakımı yapılıp aşırı yükte çalıştırılmamalıdır.

* Duman ortaya çıktıktan sonra ilk saniyeler çok önemlidir. İşletmelerde yangın alarm ve ihbar tesisatlarının olması gereklidir. Acil çıkış yönlendirmesi de bir o kadar önemlidir, zorunlu olarak yapılmalıdır.

* Tekniğe ve standartlara uygun olmayan tesislerin faaliyetine izin verilmemelidir. İşletmeler, sigorta yaptırmalıdır.

* Yangında 110 İtfaiye hattı aranarak en kısa şekilde zamanda yer ve yangın tipi ( bina, araç, benzin, baca) bildirilmelidir. Acil durum ekipleri olan ambulans, itfaiye, emniyet güçlerinin ilk müdahaleleri için yolların açık ve ulaşılabilir olması gerekmektedir.