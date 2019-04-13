Koşuyolu'ndan Çırpılar'a ses verildi

“Ovalarda termiğe, şehirde rant projelerine itirazımız var!” diyen yaşam hakkı savunucuları, Taşyapı'nın projelerini protesto etti

Kuzey Ormanları Savunması, Yenice Dayanışması, İda Dayanışma Derneği ve Koşuyolu Çevre Gönülleri'nin “Ovalarda termiğe, şehirde rant projelerine itirazımız var!” çağrısını dikkate alan yaşam hakkı savunucuları, 12 Nisan Cuma günü Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Mahalle Evi'nin önünde biraraya geldi. Taşyapı inşaat firmasının Çanakkale Çırpılar'daki termik santral girişimine ve Kadıköy Koşuyolu'ndaki otel inşaatına tepki göstermek için önlükleri ve pankartlarıyla Taşyapı'nın Koşuyolu'ndaki otel inşaatı şantiyesine yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine grup önlük giymeden ve pankart açmadan sessiz bir şekilde şantiyeye yürüdü ve ardından şantiyenin önünde basın açıklaması yaptı.

“TERMİK SANTRALLER ÜLKEYE İHANETTİR”

“Dokusu bu olan Koşuyolu'nda gökdelen istemiyoruz” ile “Ovalarda termiğe, şehirde rant projelerine itirazımız var!” pankartı arkasından toplanan ve “Termik yapma boşuna yıkacağız başına”, “Susma haykır gökdelene hayır”, “Temiz hava hakkımız söke söke alırız” sloganlarını atan yaşam hakkı savunucuları adına basın açıklamasını Kuzey Ormanları Savunması'ndan Binnur Tanrıverdi ile Koşuyolu Çevre Gönülleri'nden Gönül Tigün yaptı.

"Ülkemizin ve dünyanın geleceğini tehlikeye atan Çırpılar termik santrali projesi derhal rafa kaldırılmadır" diyen Binnur Tanrıverdi, “Şimdiden başlamış olan kuraklık, içme suyu kıtlığı ve tarımsal verim düşmesi gibi sorunlar giderek daha fazla etkili olacak. Bu şartlar altında toprakların sağlığını bozan termik santrallerin gıda havzalarında yapılması ülkeye ihanet edilmesi demektir.” dedi.

Binnur Tanrıverdi, “Çanakkale Yenice Çırpılar ve Kovancı Köyleri civarında yapılması planlanan ve yılda 3,52 milyon ton kömür tüketeceği ile atmosfere 3 milyon ton karbondioksit salacağı öngürülen termik santral kapsamında 29 Haziran'da yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için TEMA Vakfı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası dava açtı. TEMA Vakfı'nın açtığı dava neticesinde mahkeme, yürütmeyi durdurma ve yeniden bilirkişi inceleme kararı verdi. Çırpılar ÇED davası için bilirkişi keşfi 15 Nisan 2019 Pazartesi günü olarak belirlendi. Saat 09.00'da idare mahkemesinden başlayacak keşif ziyaretinin saat 11.00 gibi Yenice'de olması beklenmektedir. Konuya duyarlı olan halkımızı bilirkişi ziyaretine eşlik etmeye davet ediyoruz” dedi.

"YAŞAM ALANLARIMIZDAN ELLERİNİ ÇEKSİNLER"

Tanrıverdi'nin ardından açıklamayı okumaya devam eden Gönül Tigün, Koşuyolu Çevre Gönülleri'nin Koşuyolu halkı ile birlikte Karacaahmet sit alanı bitişiğine 108 metre yükseliğinde 3 adet gökdelen olan beton yığının yapılmaması için mücadele ettiklerini hatırlattı.

Tigün, proje ile rügarın ve güneşin önüne set çekileceğine, ekolojik dengenin bozulacağına ve semtin trafiğinin felç olacağına dikkat çekti ve şöyle devam etti; “Çocukların oyun alanları ile mahalle kültürü yok olacak. Avrasya tünelinin tam girişinde, altından metro geçen ve Seyit Ahmet Deresi'ne bitişik bir alanda gökdelen yapımı tüm İstanbul için son derece tehlikeli. Darüşşafaka'ya hastane yapmak için izin verilmeyen bu arazide Taşyapı-Selçuklu inşaat ortaklığına gökdelen izni verilmesi de manidar. Rant hırsı ile dağlarda ve ovalarda toprağı alt üst eden ve doğayı zehirleyen projeleri üretenler, şehrimize zarar veriyor. Taşyapı ve tüm rant peşinde olan doğa düşmanı şirketler yaşam alanlarımızdan ellerini çeksin.”