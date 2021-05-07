Haftalık Bağımsız Gazete 08 Mayıs 2021
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“Kompost: Neden ve Nasıl” Etkinliği

Evinizde bulunan bu organik atıkların toprağa dönüşümünü hızlandırarak hem israfı önlemek hem de bitkiler için besleyici bir gübre elde etmek ister misiniz?

“Kompost: Neden ve Nasıl” Etkinliği
GazeteKadıköy

Türkiye’de yılda 7.7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Şehirde yaşayan bir kişi günde ortalama 1-1,5 kg. çöp çıkarıyor. Bu çöplerin yaklaşık %60’ı organik atıklardan oluşuyor.  Peki bu israftan kurtulmak mümkün mü evet. “Sıfır Atık tarifleri” yazı dizimizde tüketilmeyen gıdaları farklı değerlendirme yollarına ilişkin tarifler veriyoruz.  Tüketilmeyen, çöpe atılan gıdaları geri dönüştürme yollarından biri de kompost.

Organik atıkların dönüşümünü hızlandırarak hem israfı önlemek hem de bitkiler için besleyici gübre elde etmek isteyenler için Buğdağ Derneği 15-16 Mayıs tarihlerinde “Kompost: Neden ve Nasıl” etkinliği düzenliyor.

Zoom üzerinden gerçekleşecek iki günlük etkinliğin ilk bölümünde; atık kavramı, ekoloji, toprak, doğal döngüler ve gıda üretimiyle ilişkili ekolojik sorunlara değinerek, kompostun tanımı, tarihi, bileşenleri ve faydaları gibi genel başlıkları ele alınacak. Emre Rona’nın eğitmenliğinde gerçekleşecek etkinliğin ikinci bölümünde ise, evde ve bahçede uygulanabilecek kompost yöntemleri detaylarıyla anlatılacak.

Etkinliğe katılmak için başvuru ve kayıt adresi şöyle:  www.bugday.org/blog/uyelik-ve-bagis

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