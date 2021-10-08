Kılıçdaroğlu, CHP’nin tarım politikasını açıkladı

CHP'li belediyeler tarafından düzenlenen "Tarımsal Kalkınma Zirvesi" geçtiğimiz hafta yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 2024-2028 yıllarındaki tarım politikasını açıkladı.

CHP’li belediyeler tarafından düzenlenen “Tarımsal Kalkınma Zirvesi” geçtiğimiz hafta yapıldı. Kadıköy Belediyesi’nin ödüllü projesi “Atıksız Dükkan” ile katıldığı zirvede konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 2024-2028 yıllarındaki tarım politikasını açıkladı.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan “Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri, partili il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Bazı kooperatiflerin de katılım sağladığı zirvenin açılış konuşmasını “Ev sahibi” sıfatı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Zirve çalışmalarına 6 ay önce Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile başladıklarını söyleyen İmamoğlu, “Tarımsal Kalkınma Zirvesi, belediyelerin ve üreticilerin birlikte neler başardıklarını ve neler başarabileceklerini ortaya koyacak” dedi.

4 YILLIK TARIM POLİTİKASINI AÇIKLADI

Daha sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 2024-2028 yıllarındaki tarım politikaları vizyonu kamuoyuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu, tarım krizinde var olan düzeni üretenden yana değiştireceklerini belirterek, “Fiyatların düşmesi, makul seviyeye gelmesi ve ülkede fiyatlarda istikrarın olmasının tek yolu, akılcı politikalardır. Aklı kullanmayıp da copu kullanırsanız, devleti yönetemezsiniz” dedi.

“HİÇBİR ÇİFTÇİNİN ÜRETİM ARACI HACZEDİLMEYECEK”

“İnşallah iktidar olacağız” diyen Kılıçdaroğlu, “İlk yapacağımız iş; çiftçinin ister bankalardan, ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Bitti. Faiz yok. Anaparayı da makul şekilde alacağız. İki; hiçbir çiftçinin üretim araçları asla ve asla borcu ne olursa olsun, haczedilmeyecek” dedi.

“ÇİFTÇİNİN MAZOTUNDA ÖTV’Yİ KALDIRACAĞIZ”

“Yata mazotu hangi fiyattan veriyorsan, çiftçinin traktörüne de mazotu aynı fiyattan vereceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Hiç ortası yok bunun. ‘Kardeşim öbürü tatile gidiyor, eğleniyor vesaire.’ E çiftçi de tarlaya gidiyor, ekiyor biçiyor. ÖTV'yi kaldıracağız. Bu konuda da kararlıyız. Bunun da gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“ATIKSIZ DÜKKAN” STANDINI GEZDİ

Konuşmasının ardından tarım kooperatifleri ve belediyelerin tarımsal ürünlerini sergilediği standları gezen Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi’nin ödüllü projesi “Atıksız Dükkan” standını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kılıçdaroğlu’na “Atıksız Dükkan”ın işleyişi hakkında bilgi verdi.