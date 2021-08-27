Kent Bahçeleri başvuruları başladı

Yeryüzü Derneği’nin Kent Bahçeleri 2021 Sonbahar başvuruları başladı. Derneğin ücretsiz olarak dağıttığı fide ve tohumlarla kendi sebzenizi yetiştirmek istiyorsanız başvuruyu kaçırmayın

Şehirde ekolojik yaşamın mümkün olduğunu düşünen ve bunun için çaba sarf eden Yeryüzü Derneği üyeleri ve gönüllüleri, sonbahar sebze bahçeleri kurmak için kolları sıvadı. İstanbul'da yaşayan, bahçeciliğe meraklı herkesi, kent bahçesi kurmaya davet eden derneğin Kent Bahçeleri 2021 Sonbahar başvuruları başladı.

10 yıldır yüzlerce bahçede, balkonda küçük bahçeler oluşturan dernek bu yıl ilk defa sonbaharda vereceği eğitimler sonrası kışlık fide ve tohum dağıtacak. Balkonunda ya da bahçesinde sebze meyve yetiştirmek isteyen ama nerede başlayacağını bilmeyenler için iyi bir fırsat olan eğitimlere son başvuru tarihi 5 Eylül.

Yeryüzü Derneği’nin ücretsiz olarak vereceği fide ve tohumlarla kendi sebzenizi yetiştirebileceğiz programda ilk yapmanız gereken başvuru formunu doldurmak. Başvuru formunda ekim yapmak istediğiniz alanın büyüklüğü, neler ekmek istediğiniz gibi bilgileri veriyorsunuz.

Projeye katılan ve daha önce sebze yetiştirmemiş ve ekim eğitimine ihtiyaç duyan bahçeciler için ekim dikim eğitimi düzenlenecek. Eğitimlerde, tohum nasıl ekilir, fide nasıl dikilir? Sulama yöntemleri ve su hasadı, toprak nasıl zenginleştirilir, kendi gübrenizi nasıl hazırlarsınız (kompost), olası hastalıklarla, kimyasal zehir kullanmadan nasıl başa çıkabilirsiniz konuları işlenecek.

Eğitimlerin üçüncü aşamasında ise atalık tohum ve fide dağıtımları yapılacak. Bahçeciliği daha ileri taşımaya hevesli olanlara da ayrıca 26 Eylül’de tohum alma eğitimi verilecek.

Yeryüzü Derneği’nin kent bahçeciliği projesine katılmak için internet sitesinden başvuru yapabilir ya da basvuru@yeryuzudernegi.org e-posta adresine de yazabilirsiniz.