Kaz Dağları için Yoğurtçu’da buluşma

Yoğurtçu Parkı Kaz Dağları için yapılacak etkinliğe ev sahipliği yapacak

Hasankeyf buluşmasının ardından Yoğurtçu Parkı bu sefer de Kaz Dağları için yapılacak etkinliğe ev sahipliği yapacak. 5 Ekim Cumartesi saat 17.00’de başlayacak etkinlikte pek çok sanatçı şarkılarını ekolojik katliama dur demek için söyleyecek.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kaz Dağları’ndaki maden ruhsatının yenilenmesine HAYIR! demek için, 5 Ekim’de, mücadeleye destek veren sanatçı ve kurumlarımızla Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda buluşuyoruz.

Kardeş Türküler, Erkut Erşahin, Ne Münasebet, No Land, Salih Yılmaz, Yeni Türkü ve sürpriz sanatçıların sahne alacağı büyük buluşmamızda, Kaz Dağları Nöbeti’nin ana bileşeni olan doğa ve yaşam hakkı savunucuları da söz alacaklar.

Ayrıca Sosyal Haklar Derneği’nden Av. Can Atalay, TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, İHD İstanbul Şube Başkanı Av. Gülseren Yoleri, Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Süheyla Doğan ve Fridays dor Future sözcüleri de sürece dair bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunacak. Kaz Dağları ve ülke çapındaki tüm ekolojik katliamlara dur demek adına herkesi, 5 Ekim saat 5’te bekliyoruz.”

ÖĞRETMENLER’DEN DESTEK

Kaz Dağları buluşmasına ilk destek Eğitim - Sen İstanbul 2 No’lu Şubesi’nden geldi. Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle 5 Ekim’de Yoğurtçu’da etkinlik yapma izni alan sendika, Kaz Dağları için yapılan etkinliğin bu nedenle zora girdiğini öğrenince sahneyi birleştirme kararı aldı. Sendika Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “ Birleşik mücadeleye inan ve savunan bir emek örgütü olarak; Daha yaşanılır bir ülke ve gelecek idealimizi gerçekleştirmek için parkımızı, sahnemizi, hayatı paylaşmak üzere etkinliklerimizi birleştirdik. 5 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’den itibaren hepinizi etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz” denildi.

Eğitim - Sen İstanbul 2 No’lu Şube tarafından organize edilen Dünya Öğretmenler Günü etkinliğinde çocuklar için atölyeler yapılacak ve Murat Yamandır &Muhsin Özdemir, Çağrı Şinci, Huriye Yapıcı Flâmenko ve Grup Abdal sahne alacak.