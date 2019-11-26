“Kara Cuma”ya karşı takas şenliği

Fridays for Future, 4. Küresel İklim Grevi günü olarak belirlenen 29 Kasım'da takas şenliği düzenleyecek

Dünyada ve Türkiye’de yaptıkları farkındalık eylemleriyle iklim krizine dikkat çeken Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) üyeleri, 4. Küresel İklim Grevi günü olarak belirlenen 29 Kasım'da takas şenliği düzenliyor. Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleştirilecek şenlik, Saat 17.00’de başlayacak.

Herkesi şenliğe davet eden iklim grevcileri şu açıklamayı yaptı: “Black Friday'e, önüne geçilemeyen üretim-tüketim çılgınlığının doğal kaynaklarımıza ve iklim krizine etkilerine karşı duruşumuzu hep birlikte takas yaparak sergiliyoruz.”

Kıyafet, kitap ve düzgün kullanılmış eşyaların getirileceği etkinlikte herkes getirdiği eşya kadar eşyayı stantlardan alabilecek. Katılım göstermek isteyen kişiler okul temsilcilerine eşyalarını teslim edecek. Daha sonra okul temsilcisinden getirdiği eşya sayısı kadar kupon alacak. Bu kuponlarla stantlardan istediği eşyayı alabilecek.