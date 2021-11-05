“Kanal İstanbul ihalesini alan ağır bedel ödeyecek”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul’un iklim vizyonunu açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Glasgow ziyareti öncesi İstanbul’un 2050 hedefini açıklarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul açıklaması toplantıya damga vurdu.

İBB, Kadıköy’de bulunan Müze Gazhane’de iklim vizyonunu açıkladı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve yabancı diplomatlar katıldı.

Etkinlikte ilk olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan “Yok Oluşu Seçme” filmi gösterildi. Video gösterimlerinin ardından iklim aktivisti gençler söz aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genç iklim aktivistlerinin ardından kürsüye geldi. İmamoğlu, iklim krizinin yarattığı risklere değinirken yazın yaşanan orman yangınlarını, İstanbul’da değişen hava koşulları ve su azlığını, kuraklığı örnek gösterdi.

İSTANBUL’U NE BEKLİYOR?

Vizyonun paydaşlarla birlikte belirlendiğini söyleyen İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Avrupa kentleri arasında nüfus yoğunluğu ve hedefler bakımından benzersiz özellikler taşıyan İstanbul İklim Eylem Planımız; ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’ (SECAP), ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’ (SUMP) ve ‘İstanbul Atık Yönetim Planı’ gibi politika belgeleriyle birlikte hayata geçmektedir. İstanbul İklim Vizyonu, İstanbul Planlama Ajansımız tarafından yürütülmekte olan ‘2050 Vizyon’ belgesinin de önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Stratejik amacımızı; İBB’nin tüm plan ve çalışmalarının, iklim eylemi perspektifi önceliğinde gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet ederek iklim adaletinin sağlanması olarak tanımladık. Bu kapsamda, 2050 yılında ‘karbon nötr’ hedefine ulaşabilmek için azaltım yüzdelerini; 2030 yılına kadar yüzde 52 mutlak azaltım, 2040 yılına kadar yüzde 89 mutlak azaltım, 2050 yılına kadar ise, yüzde 100 mutlak azaltım olarak belirledik.”

“Yaşlılar ve çocuklar gibi kırılgan gruplarda sıcaklığın artmasıyla ilişkili hastalıklar çoğalacak" sözleri ile konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Gıda ve su temininde kıtlık yaşanacak. Orman yangınları gibi sıcak dalgalardan kaynaklanan felaketlerin arttığını göreceğiz. İstanbul Boğazı’nda deniz seviyesinin, 45 ila 75 santimetre arasında yükselmesi riskiyle karşı karşıya kalacağız. Bir yandan İstanbul’un ortalama yıllık yağış miktarı yüzde 12 oranında azalırken, bir yandan da yağışların yoğunluğunun yüzde 59’a kadar artması söz konusu olacak. Bunun yaratacağı seller kritik altyapı ve ulaşım sistemleri için büyük bir risk oluşturacak. İstanbul’un biyoçeşitliliği azalacak, yeni zararlıların ve istilacı türlerin ortaya çıkacağını bilim insanları bize aktarıyor. Bütün bunların üstüne, ‘Beton Kanal’ dediğimiz ucubenin şehrimize ekleyeceği korkunç tehlikelerden söz etmek bile istemiyorum” diye konuştu.

"BETON KANAL"

Kanal İstanbul projesinin üzerinde özellikle duran İmamoğlu “Beton Kanal, yalnızca kentsel değil; bölgesel ve küresel bir iklim tehdididir ve iklim değişikliği ile ilgili çabaları geri döndürme riski barındırmaktadır. Hem şehrimiz hem ülkemiz ve hem de dünya için başlı başına bir iklim tehdidi olan Beton Kanal, iklim krizini artırmakla kalmayacak, bu krize karşı alınmakta olan önlemleri de ne yazık ki şehrimiz adına etkisiz hale getirecektir” dedi.

İmamoğlu, 2050 yılına kadar hayata geçirilmesini planladıkları stratejileri ise şöyle sıraladı: “Tüm otomobil ve taksilerin kademeli olarak elektrikli olması. Şehir genelindeki yolculukların yüzde 35’inin toplu taşıma ile gerçekleştirilmesi. Deniz ulaşımının oranının yüzde 10 seviyesine çıkartılması. Günlük yolculukların yüzde 50’sinin yürüme ve bisiklet ile gerçekleşmesi. Su kayıp ve kaçakların, 2030 yılında yüzde 18 ve 2050 yılında yüzde 32 azaltılması. Kişi başı su kullanımının, 2040 yılına kadar yüzde 11 azaltılması. Yemek ve bahçe atıkları gibi organik atıkların, en az yüzde 50 geri kazanılması. Kentsel donatılarda yüzde 100 enerji verimliliğinin sağlanması. Enerji tedarikinin yüzde 55’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması. Bertaraf edilen atıklardan elde edilen çöp gazının yüzde 95’inin enerjiye çevrilmesi. Organik atıkların kompostlama metodu ile yüzde 100 geri dönüştürülmesi. Kağıt ve ambalaj atıklarının yüzde 100 geri dönüşümünü sağlamak. Tüm İBB binalarının enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, sıfır atık yaklaşımının uygulanması. İETT filosunun tamamen elektrikli hale getirilmesi.”

İSTANBUL’A 3 YENİ TESİS

Kasım ayında üç yeni tesis açacaklarını söyleyen İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “9 Kasım’da açılışı gerçekleştireceğimiz ‘Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisi’miz, günlük 130 ton kapasitesi ile kaynağında ayrıştırılan organik atıkların işleneceği ülkemizdeki ilk tesis unvanına sahip olacak. Tesisimiz, organik atıklardan oksijensiz ortamda biyogaz üretimi sağlayarak, elde edilen biyogazdan 1,4 MW elektrik enerjisi üretecek. Aynı zamanda günlük 40 ton organik kompostu üreterek tarımım kullanımına sunmuş olacağız. 16 Kasım’da, ‘Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi’miz hizmete girecek. Tesisimiz, ‘Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ içerisinde yer alacak. Tesiste arıtılan sular, tıpkı Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’nde yer alan diğer tesislerde olduğu gibi, Anadolu Yakası’nın tamamı ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu’nun su ihtiyacını karşılayacak biçimde İstanbulluların hizmetine sunulacak. 26 Kasım’da resmi açılışı yapacağımız Eyüpsultan Işıklar Mahallesi’ndeki 3000 ton/gün kapasiteli ‘Evsel Atık Termal Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ ise, 85 MW elektrik enerjisi üretme kapasitesi ile yaklaşık 1,4 milyon vatandaşımızın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca 1.38 milton ton CO2 eşleniği emisyon azaltımı sağlanacaktır.”

İmamoğlu, Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP26 etkinliklerine katılacak ve iki ayrı panelde İstanbul’da yapılan çalışmaları paylaşacak.

ÇÖZÜM, ORTAK MÜCADELE

Programın son konuşmasını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, “Bu mavi gezegende, hepimiz geleceğimizi kurtarmak için, daha güzel bir gelecek için mücadele ediyoruz. Elbette ki Büyükşehir Belediye Başkanımızın anlattığı, İstanbul için hayata geçirmeye çalıştığı ve İstanbul'un iklimini, doğasını korumaya çalıştığı bir gerçek. Bu vesileyle ben, hepinizin huzurunda İBB Başkanımıza teşekkür etmek isterim duyarlılığı dolayısıyla. İki genç çocuğumuz konuştu. Onları da büyük bir dikkatle izledim. Ve tabii BM Genel Kurulu salonuna giren dinozoru da. Aslında o animasyonun bütün televizyonlarda gösterilmesini isterim. Oradaki bir soru, çok önemli: ‘Hadi göktaşı düştü ve biz yok olduk. Ama siz neden kendi sonunuzu getiriyorsunuz? Ve neden önlem almıyorsunuz’ diyor. Aslında soru, son derece haklı” dedi.

Küresel soruna karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini, özellikle Akdeniz kuşağında bulunan ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “İtalya'da mı yangın oldu? Buradan da biz de destek vermeliyiz söndürülmesi için. Türkiye'de mi oldu? Yunanistan'ın bize destek vermesi lazım. Dolayısıyla Akdeniz'de yaşanan iklim krizinin önlenmesi için, Akdeniz ülkelerinin de bir araya gelip ortak hedefler belirlemesi lazım. Bunun için de çaba gösterilmesi gerekiyor” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KANAL İSTANBUL MESAJI

Kılıçdaroğlu, konuşmasının son kısmını Kanal İstanbul’a ayırdı ve şunları söyledi: “Sayın Başkan, hiç meraklanma. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa, çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içerden, ister dışardan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada, siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleyi kimse girmeyecektir. Gönlünüz rahat olsun Sayın Başkanım.”