Kadıköy’ün hava kalitesi anlık ölçülecek

Kadıköy Belediyesi, İklim Adaptasyon Eylem Planı çalışmaları kapsamında Çevresel İzleme ve Erken Uyarı sistemi kurarak ilçede hava kalitesini sürekli ölçecek, acil durumlarda Kadıköylüleri bilgilendirilecek

Kadıköy Belediyesi, Horizon 2020 Avrupa Komisyonu Research Executive Agency’den İklim Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi ile hibe almaya hak kazanmıştı. Kadıköy Belediyesi, bu hibeyle Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi projesini hayata geçirdi. Binalara, sokak aralarına, evlerin balkon ya da pencere önlerine kurulan cihazlarla hava kalitesi ölçüm verileri anlık olarak izlenecek.

Kurulan cihazlardan alınan değerlerin sağlığı tehdit eden boyuta ulaşması durumunda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere halka bilgi verilecek, gerekli tedbirler alınacak.

CİHAZLAR 23 NOKTAYA KURULDU

Kadıköy Belediyesi Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, veri aktarımını sağlayacak cihazlar Kadıköy’de ikamet eden 12 gönüllünün ev balkonlarına, 3 dış mekana ve 8 belediye hizmet birimine kuruldu. Anlık ölçümler yapan cihazlar, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünden akademisyenler tarafından ilçenin yeşil alan dağılımı, sokak genişliği, yükseltisi, arazi kullanım yoğunluğu gibi kriterler dikkate alınarak tespit edilen noktalara yerleştirildi. Cihazlar, ölçüm sonuçlarını internet hattı üzerinden veritabanına periyodik olarak iletiyor. Hava kalitesi ve sıcaklık / nem gibi veriler, anlık olarak "Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme Sistemi" web paneline aktarılıyor. Kadıköylüler, mahallelerindeki hava kalitesini ve sıcaklık dağılışını, Aralık ayı sonunda aktif hale gelecek web panelinden takip edebilecek.

“BİR İLKE İMZA ATTIK”

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, iklim değişikliğinin halk sağlığına olumsuz etkilerinin altını çizdi. Bu projeyle hava kirliliğinden kaynaklı etkileri azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimde verdiğim vaatlerimden bir tanesi de ‘Daha Sağlıklı Kadıköy’ için çalışacağım sözüydü. Biz, bu projemizle iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmayı ve sosyal dayanıklılığı artırmayı hedefliyoruz. İlçemizde 23 noktaya hava kalitesini ölçen cihazlardan yerleştirdik. Ayrıca belediye olarak bir ilke de imza attığımızı söylemek isterim. Biz bu cihazları otoban ya da inşaat çevresi gibi lokasyonlar yerine; özellikle mahalle aralarına, nüfusun yoğun olduğu noktalara yerleştirerek en gerçekçi sonucu ve buna bağlı olarak da lokalde önlemleri almak için mahalle ölçeğinde ölçüm yapıyoruz.”