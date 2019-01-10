Kadıköylünün plastik poşetle imtihanı

Plastik poşetlerin alışveriş noktalarında parayla satılmaya başlanması birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Biz de düzenlemeyi Kadıköylü vatandaşlara ve çarşı esnafına sorduk

Haber ve video: Alper Kaan Yurdakul- Fırat Fıstık

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’da yer alan düzenleme uyarınca, plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruştan satılmaya başlandı. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına ise kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesiliyor. Yeni yılda yürürlüğe giren düzenleme tartışılmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar 25 kuruşluk ücreti fazla bulurken ücretin büyük kısmının vergi olarak alınmasından şikâyetçi. Bazı vatandaşlar ise plastik poşetlerin ücretli olmasının doğayı koruyacağını ve iyi bir adım olduğunu düşünüyor. Gazete Kadıköy olarak, bu sene ülke genelinde kullanımı azaltılmaya çalışılan plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesini Kadıköylülere ve Çarşı esnafına sorduk.

“ŞU ÇANTAMIN GÜZELLİĞİNE BAK”

Konuştuğumuz Kadıköylülerin büyük çoğunluğu düzenlemeye çevre açısından olumlu yaklaşıyor. Bir vatandaş “Bayılıyorum. Şu çantamın güzelliğine bak. Eskiden neydi öyle” diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Bir diğeri ise “Bir sigara için bile gereksiz yere poşet alıyorduk. Bunların önüne geçildi.” diyor.

“ÖNCE MİLLETİ EĞİTECEKSİN…”

Fakat düzenlemeyi destekleyenler dahi ücretin yüksek oluşu ve büyük kısmının vergi olarak alınmasından rahatsız. Başka bir marketten aldığı poşetle alışveriş yapan bir vatandaş “15 kuruşunun vergi olarak alınmasını hiç tasvip etmiyorum. Ücret daha düşük olabilirdi.” diye şikâyet ederken, bir başkası ise poşet maliyetinin çok daha düşük olduğunu belirterek “Gelecek hafta buraya tezgâh açıp 15 kuruştan poşet satacağım.” diyor.

Düzenlemeyi desteklemeyenler veya kötü niyetli bulanlar da var. Çevrenin önemsenmesinin doğru olduğunu fakat yöntemi yanlış bulduğunu dillendiren bir vatandaş, “Önce milleti eğiteceksin. Çevreyi kirletmemeyi, dönüştürülebilir atıkları geri dönüşüme göndermeyi öğreteceksin. Ondan sonra poşet zaten kendiliğinden azalır.” derken, bir başka vatandaş, “Maksat kendilerinin cebini doldurmaktır. Doğayı düşündükleri için yaptıklarını düşünmüyorum.” şeklinde konuşuyor.

“ESNAFA TEPKİ YAĞIYOR”

Mikrofon uzattığımız esnaflar ise vatandaşların kendilerine gösterdikleri tepkiden şikâyetçi. Çarşıda bir büfe işletmecisi “Yılbaşından beri baya düştü poşet alımı. Ben bu işin taraftarıyım. Çevre için çok güzel bir şey fakat vatandaş buna karşı. Küçük esnafın başı belaya giriyor. Bize herkes laf söylüyor. Poşet paralı desem olmuyor, parasız desem olmuyor.” diyor.

Tekstil ürünleri satan bir mağaza çalışanı, “Genellikle sadece marketlerde olduğunu sanıyorlar. Onun için buraya gelince ‘sizde de mi?’ diye tepki gösteriyorlar. Yüzde 10’luk kesim ‘zaten yurtdışında da böyle’ diyerek desteklerken geri kalanlar poşete para vermek istemiyor. Bir de ‘Sizin reklamınızı yapıyoruz biz. O zaman siz bize paran verin’ diyenler var. Beş gün önce reklam parası olarak düşünmüyorlardı ama poşet ücretli olunca reklam diye düşünmeye başladılar.” diyor. Bir başka mağaza çalışanı ise poşet kullanımının nispeten azaldığını söyleyerek, “Sadece marketlerde yasak sanıyorlar. Ücretli olması pek tasvip edilmiyor.” diyor.

KUTU

KADIKÖY’DE 9 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Kadıköy’de 2009 yılının Aralık ayında alınan kararla ilçe sınırları içerisinde plastik poşet kullanımına kısıtlamalar getirilmişti. Kampanya süresince belediye, binlerce çevre dostu torba dağıtmış, birçok okuldaki öğrenciye plastik poşetlerin çevreye verdikleri zararları anlatmış ve binlerce işletmeye de tebligat yaparak, onların kısa sürede çevre dostu torbalar kullanmasını sağlamıştı.