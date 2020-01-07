Kadıköylü, İleri Dönüşüm Şenliği’nde buluştu

Yeni yılın ilk İleri Dönüşüm Şenliği, 4 Ocak Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi

Simge KANSU

Yeryüzü Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenen İleri Dönüşüm Şenliği, Kadıköylülerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinlik Vegan Yemek Atölyesi ile başladı. Bir teknoloji firmasının satış departmanında çalışan ve hobi olarak yemek yapmakla ilgilenen Sibel Kuzey, gönüllü aşçı olarak Kadıköylülerle biraraya geldi. İlk olarak yulaf sütü yapımını gösteren Kuzey, elde ettiği yulaf sütüyle tavukgöğsü yaptı. Sibel Kuzey, bilinenin aksine yulaf sütü yapımının çok basit olduğunu dile getirdi. Yulaf sütü elde etmek için; 1 su bardağı yulaf ile 4 su bardağı suyu blendırdan geçirdikten sonra süzme işlemi gerçekleştirmeniz yeterli. Tavukgöğsü için ise yapmanız gerekenler şu şekilde; 1 çay bardağı sıvı yağı tencereye koyun ve üzerine bir su bardağı un ilave edin. Kısa bir süre karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı şeker, 1 çay kaşığı nişasta, 1 paket vanilya ve elde ettiğiniz yulaf sütünü ekleyin. Pişirme işlemi bittikten sonra soğumaya bırakın.

VEGAN OLMA SÜRECİ

Sibel Kuzey, vegan olma aşamasından bahsetti ve beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verdi. “2 buçuk 3 yıldır vejetaryen besleniyordum, son 6-7 aydır ise vegan besleniyorum. Hayvanların da bir canlı olduğu, onların da yaşama hakkı olduğu düşüncesinden yola çıktım. Vegan olma sürecim ise hayvanlara ek olarak farklı konuları da sorgulayarak gerçekleşti. İnsanlarda çok büyük önyargı var. Vegan olduktan sonra kendilerine uygun besin bulamayıp aç kalacağını düşünen birçok insan var. Bunun için “aç kalmıyor musun?” adlı bir instagram sayfası açtım. Oradan vegan yemek tarifleri veriyorum. Çok verimli topraklara sahibiz, sebze ve tahıl ürünleriyle elde edebileceğimiz birçok yemek var. Bu nedenle vegan olma sürecinde hiç zorlanmadım.”

İSTANBUL TEHLİKEDE

Yeryüzü Derneği gönüllülerinden Aytaç Tolga Timur ve Akif Pamuk ise, Kadıköylülerle “İklim Krizi” üzerine sohbet gerçekleştirdi. Timur, “İklim değişiyor ve bu değişime insanlar sebep oldu. Bu nedenle iklim değişikliğini ancak insanlar durdurabilir” dedi ve insanlarda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. “Avrupa’da sular altında kalacak ilk 35 şehirden biri İstanbul, ikinci 35 şehirden biri ise İzmir. Sadece kanalizasyon sular altında kaldığı an bile o şehirde yaşam bitiyor. Temiz suya ulaşmak imkânsız hale geliyor.” İnsanların her kesimiyle temas kurup toplumsal güç birliğinin tabanını genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Timur, bu süreçte iletişimin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Akif Pamuk, İklim değişikliğini kolektif farklı aygıtların, farklı kişilerin, farklı bileşenlerin birlikte hareket etmesiyle çözülebilecek bir sorun olarak tanımladı. “Tüketim alışkanlıklarımız, yaşam biçimlerimiz gibi birçok neden iklim krizini ortaya çıkarıyor. Burada zengin-fakir, kadın-erkek, yaşlı-genç, şehirli-köylü diye bir ayrım yok. İklim krizi bütün insanlığın ortak sorunu ve hepimizi eşit derecede etkiliyor.”

İleri Dönüşüm Şenliği, Ayla Tokmak yönetiminde Dikiş Atölyesi ile devam etti. Sonrasında Hüseyin Varış ve Cem Kolak, katılımcıların getirdiği arızalı eşyaların onarımını Kadıköylülerle birlikte yaptı.