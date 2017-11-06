Kadıköylü gençler güzel işler için koşuyor

Kadıköylü gençler Bergamalı kadınların üretim ve iş gücünü desteklemek için koşuyor.

39. İstanbul Maratonu’nda birçok sivil toplum örgütü çeşitli çalışmalara destek sağlamak için koşuyor. Kadıköylü gençler de kültürel zenginliğin yemeklere yansıdığı Bergama’da Değiş Tokuş Mutfak Atölyesi ile hem Bergama Mutfağı'nı keşfedip tanıtmayı hem de deneyim ve bilgi paylaşım ağı oluşturarak kadınların üretimine destek olmayı hedefliyorlar.

Kadıköylü bir grup genç kurdukları “Güzel İşler Derneği” ile sosyal fayda içeren atölyeler oluşturuyor. İlk atölyelerini İzmir Bergama’da kuran gençler 39. İstanbul Maratonu’nda Bergamalı kadınların üretimlerine destek olmak amacıyla koşacak. Değiş Tokuş Mutfak Atölyesi, Bergama’daki kadınların iş gücünü geliştirerek üretmelerini destekleyen bir çalışma. Maratona, Güzel İşler Derneği adına katılan 30 genç bu atölyenin kurulması için koşarak bağış toplayacak ve toplanan bağışlar tamamen bu atölyenin gerçekleştirilmesine harcanacak.

Geçtiğimiz yıllarda çok katmanlı kültürel yapısı ile UNESCO Tarihi Mirası listesine alınan Bergama hem tarihî kültürel geçmişi hem de yerel üretimleriyle farklı bir zenginliği barındırıyor. Bölge, Bakırçay Ovası ve Kozak Yaylası’ndaki doğal üretimler sayesinde zengin bir mutfağa sahip. Güzel İşler Derneği de bu yerel üretimlerin desteklenmesi ve bu mutfak kültürünün açığa çıkarılarak kadınların üretimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Siz de güzel işlere destek olabilirsiniz.

https://fonzip.com/guzelislerdernegi/bagis

http://www.guzelislerdernegi.org/