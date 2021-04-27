Kadıköy’den İkizdere’ye destek

İkizdere’de süren direnişe destek veren İstanbul Rize Masası, yapılmak istenen taş ocağının doğal hayatı tahrip edeceğinin altını çizerek, yurttaşları ses çıkarmaya davet etti

Rize’nin İkizdere ilçesinde yapılmak istenen taş ocağına karşı direnişe geçen köylülere destek veren İstanbul Rize Masası, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada salona, “İkizdere, İşkencedere taş ocağını durduralım” pankartı asıldı.

Basın açıklamasını İstanbul Rize Masası Başkanı Necati Ekşi okudu. Dünyada öncelikli korunacak 200 ekolojik bölgeden birinin İkizdere Vadisi olduğunu söyleyen Ekşi, buranın bir kolu olan İşkencedere Vadisi'nde kurulması planlanan taş ocağının doğal hayatı ve bölge halkını tehdit ettiğini ifade etti.

DOĞAL DEĞERLER KAYBOLACAK

Sokağa çıkma yasağı olduğu gün sermayenin asker ve polisle birlikte yaşam alanları için direnen köylülere saldırdığını dile getiren Ekşi, taş ocağına karşı bir aydır sürdürülen direnişin baskılara rağmen devam ettiğini belirtti. Ekşi, “Bu taş ocağının, çevre ve insan sağlığını tehdit etmesinin yani sıra bölgenin sahip olduğu doğal değerlerin ve yaban hayatın kaybolmasına sebep olacağı açıkça ortadadır.” dedi.

KAMU YARARI YOK

Bölgede yürütülecek olan açık ocak işletmeciliği ile patlamalardan dolayı meydana gelecek, “titreşim, gürültü, toz oluşumu, yeraltı su tabakasında bozulmalar” gibi olumsuzlukların vadiye ve doğal yaşama zarar vereceğinin altını çizen Ekşi, organik çay üretimi ve büyükbaş hayvancılık gibi bölge halkının geçim kaynaklarının da olumsuz etkileneceğini vurguladı. Ekşi, “Herhangi bir kamu yararı bulunmayan bu proje ile bir şirketin kârı uğruna yaşam alanlarımızın tahrip edilmesine karşı tüm kamuoyunu İkizdere halkının sesi olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİZDERELİLER DİRENİYOR

İkizdere, Rize'de nehir tipi hidroelektrik santrallerin (HES) yapıldığı ya da yapılmak istendiği ilçeler arasında yer alıyor. İlçede bu yüzden geçtiğimiz yıllarda HES protestoları düzenlenmişti. Bu kez de Gürdere ve Cevizlik köyleri yakınlarındaki taş ocağı projesi protesto ediliyor. Bu taş ocağının İyidere ilçesindeki lojistik merkez ve liman projesinin taş ihtiyacı için kullanılacağı öne sürülüyor. Rize'nin sahil ilçelerinden İyidere'deki bu projenin ihalesi, Eylül ayında, 1 milyar 370 milyon TL ile Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı'na verilmişti.

Projenin hem bölgedeki köylülerin yaşam alanlarına hem de vadinin ekolojik sistemine zarar vereceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde iş makinelerinin bölgeye girmesinden bu yana köylüler, çalışmanın yapıldığı alana girmeye ve makineleri durdurmaya çalışıyor.

Eylemlerde kadınların en ön saflarda yer aldığı görülüyor

Yer yer, jandarma ile eylemciler arasında gerginlik yaşanıyor ve jandarma eyleme müdahale ediyor. Eylemlerde bugüne kadar bazı köylülerin gözaltına alındığı ve biber gazı kullanıldığı da oldu. Bazı kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal gerekçesiyle para cezası da kesildi.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılıyor. Bu arada Türkiye'nin farklı kentlerinde de İkizdere için destek eylemi çağrıları yapılıyor.