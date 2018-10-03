Kadıköy’de sokak sokak ilaçlama

Kadıköy Belediyesi’nin, ağaçlarda örümcek ağı görünümlü koza örerek konaklayan ve ağaçların yapraklarıyla beslenen Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadelesi sürüyor.

Kadıköy’ün parklarındaki ve özel mülk alanlarındaki ağaçlarda, İstanbul’un farklı pek çok noktasında görülen Amerikan Beyaz Kelebeği tırtılı ile mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Kadıköy Belediyesi, ağaçları kurutan, yaprak ve dallarını kemirerek ekosistemi tehdit eden Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria cunea) tırtılı ile sokak sokak ilaçlama yapıyor.

SOKAK SOKAK İLAÇLAMA YAPILIYOR

Tırtıl istilasının, kuş türündeki azalma nedeniyle olduğu ve ekosisteme zarar verme eşiğinde olduğu tespitinde bulunan uzmanlar eşliğinde, gece saatleri ağırlıklı olmak üzere yapılan ilaçlama çalışmalarında yaklaşık 400’e yakın sokak, cadde, park ve yeşil alan ile yaklaşık bine yakın özel mülkiyet alanında 15 binden fazla ağaçta ilaçlama çalışması yapıldı.

AĞAÇLARI KURUTUYOR

Amerikan Beyaz Kelebeği Tırtılının insan sağlığı üzerinde, tespit edilmiş bir zararı bulunmuyor. Ancak ağacın yaprakları ile beslendiği ve kurumasına sebep olduğu için ağacın güçsüz kalmasına veya ürün vermemesine neden oluyor. Bu durum dolaylı olarak ağacın diğer böcekler için de bir cazibe merkezi haline gelmesi ile sonuçlanıyor. Amerikan Beyaz Kelebeği dut, akçaağaç ve dişbudak başta olmak üzere 628 farklı ağaç ve çalı türünden beslenebiliyor. Normal şartlarda yılda 2 kere çoğalan tırtılların son iki yıldır 3 kez üredikleri gözlendi. Her tırtıl bir yaprağa yaklaşık 800-1000 arası yumurta bırakıyor. Kelebeklerin yaşama süresi 4 ila 15 gün arasında değişiyor.

DİĞER CANLILARA ZARAR VERMEDEN İLAÇLAMA YAPILIYOR

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, ekosistem içerisinde yer alan diğer yararlı canlıların (arı, karınca, uğur böceği, ateş böceği vb.) zarar görmemesi amacıyla, çevreye en az zarar veren Entegre Mücadele Yöntemi’nin tercih ediliyor. Bu yöntemle canlının tamamen yok edilmesinden ziyade popülasyonun ekosisteme zarar vermeyecek eşik değerin altında tutulması amaçlanıyor.

YETKİLİ MÜHENDİS VE KURUMLAR YAPMALI

Bu canlı ile mücadelede için haziran, temmuz ve ağustos ayları içerisinde, tırtıllar toprağa inmeden yapılan biyolojik mücadelenin ardından ilk budama dönemi içerisinde (Kasım-Mart ayları arasında) bahçelerde bulunan yaprağını döken bütün ağaçların budanması gerekiyor. Belediyenin hizmeti dışında, ilaçlamanın ‘yetkili’ mühendisler(Orman Mühendisi veya Ziraat Mühendisi) veya Kurumlar (Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası-İstanbul Şubesi veya Orman Mühendisleri Odası-İstanbul Şubesi) tarafından yapılması ve çevre dostu uygulamaların yapılması gerekiyor.