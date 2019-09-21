Kadıköy’de çöp seferliği

Dünya Temizlik Günü’nde çöplerle mücadele etmek için gönüllüler harekete geçti. Let’s Do It (Haydi Yapalım) öncülüğünde, Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla 21 Eylül’de gerçekleşen etkinliğe yüzlerce gönüllü katılırken Yoğurtçu Parkı ve Moda sahili el birliğiyle temizlendi

Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen etkinlikte her şehirde çöp toplamak için yerler belirlendi. İstanbul’dan birçok ilçenin yer aldığı etkinliğin en kalabalık noktası ise Kadıköy Yoğurtçu Parkı oldu. Yoğurtçu Parkı’nda buluşan 500’ün üzerinde gönüllü Moda Sahil yürüyerek burada çöpleri de el birliğiyle topladı.

“Umarım çöpün atılmasını engelleriz”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in de katıldığı etkinlikte, Odabaşı bir konuşma yaptı ve “Umarım bir gün çöp toplama mecburiyetinde kalmayız. Çöpü çöp olarak bulunduğu yerde, evde, iş yerinde orada ayrıştırıp çöp olarak dışarı atmayız. Mesela parkta çekirdek yerken mesela dışarıya atmamalıyız. Bu bilince ulaştığımız anda bu günlere de ihtiyaç kalmaz. Bugün sadece bir gün ve çöp toplamanın önemini anlatmak, çöpün doğaya verdiği zararı göstermek için bir gün. Biz belediye olarak 365 gün çöp topluyoruz. Umarım bu çöp azalır ve çöp azaldıkça bizim çöpe harcadığımız kaynaklar daha farklı amaçlarda kullanılır, daha fazla konser, tiyatro, spor alanı yaparız. Ama çöp azalmadığı sürece belediyenin asil işlerini unutmadan bunları yapmamız gerekiyor. Umarım bugün sadece çöpü toplamayız, çöpün sokağa atılmasını engelleriz. Hepimize kolay gelsin” dedi.

41 bin gönüllüydü bu sene 800 bin hedefleniyor

Yoğurt Parkı’nın çamurlu olmasına da açıklık getiren Odabaşı, “Gelirken çamur içinde geldim ve belediye çalışmıyor mu acaba diye düşündüm ama şöyle söyleyeyim, bu parkın bir altyapı problemi var. Altyapı da yanımızdaki Kurbağalıdere’den kaynaklanıyor. Orası çözülmediği sürece buraya ne yaparsak yapalım bu sorun yaşanacak. O dere bitecek, bu park yeniden ele alınıp güzelleştirilecek” diye konuştu.

Etkinlik, Sivil Yaşam Derneği, JCI Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Tıp Öğrencileri Birliği, Çöpüne Sahip Çık Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşirken, açılış konuşmasını çöp toplayıcıları adına Gamze Şen gerçekleştirdi. Let’s Do İt (Haydi Yapalım) etkinliğinin Estonya’da ortaya çıktığını belirten Şen, kısa sürede tüm dünyaya hızla yayıldığını vurguladı. “Pek çok dernek, STK, yerel yönetimler ve üniversitelerin öncülüğünde genç nesillere farklı bir dünya bırakılması hedefleniyor” diyen Şen şöyle devam etti: “2018 yılında Türkiye’de 58 ilde 41 bin 623 kişinin katılımıyla organize edilen etkinlikte 127 ton atık toplandı. Bu yıl ise 81 ilde 800 bini aşkın gönüllünün projeye destek vermesi bekleniyor.”

“İş atmamakta bitiyor”

Etkinliğe katılan kuruluşlardan gazetemize konuşan Lions Kulübü’nün 1. Bölge Başkanı Güngör Gültekin “Biz de Kadıköy Belediyesi’nin öncülüğünü yaptığı organizasyonda farkındalık yaratmaya gayret edeceğiz. Umarım bir fark yaratırız. Bu sorun eğitimle çözülür. Sokağa atılan çöpleri toplamakla baş edemeyiz, atılmamasını sağlamamız lazım” dedi.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı yöneticisi Ece Kuray ise şöyle konuştu: “Bizim vakıf olarak asli görevimiz zaten bu. Faaliyet alanımız çöpün azaltılması ve doğru yere atılması konusunda davranış yaratmayı amaçlıyoruz. Bu organizasyonu yapan ekibin de destekçisiyiz. Tabii ki çöp topluyoruz ve ulusal etkinlikle farkındalık yaratmak çok önemli. Ama iş atmamakta bitiyor. Bu mesajı doğru vermek gerekiyor.”