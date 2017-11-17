Kadıköy sahilinde temizlik!

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel Anadolu Lisesi Interact Kulübü üyeleri olarak 22- 28 Ekim, 4-5 Kasım günlerinde Kadıköy Sahili temizlik projesini gerçekleştirdi. 13 kişilik gruba çevre sakinleri de katıldı.

IELEV Özel Anadolu Lisesi Interact Kulubü Asbaşkanı Ulaş Gezer, “Bu projenin asıl amacı çevre sakinleri üzerinde bir farkındalık oluşturmak ve kirlenen çevrenin sebebinin biz insanların olduğunu çevre sakinlerine göstermekti. Bu şekilde sahilde yürüyüş yapan veya zaman geçiren diğer insanların dikkatini çekmiş ve oldukça olumlu geri dönüşler almış bulunmaktayız. Bu yönüyle projemizin amacına ulaştığını düşünüyoruz.” dedi.