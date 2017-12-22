Kadıköy “iklim elçilerini” arıyor

Kadıköy Belediyesi iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik yapacağı çalışmalar için gönüllü iklim elçileriyle çalışacak

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” çerçevesinde yaklaşık 50 bin Avro hibe almaya hak kazanan Kadıköy Belediyesi, çalışmalarını başlattı. Bir yıl sürecek proje kapsamında Kadıköy sakinlerinin aktif katılımıyla iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Katılımcı bir perspektifle yürütülecek proje paydaşları arasında belediye çalışanları, Kadıköy Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, Kadıköy mahalle muhtarları, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm Kadıköy sakinleri yer alıyor. Bu nedenle projenin ilk adımlarından biri gönüllü iklim elçileri ağının oluşturulması. Belediye gönüllü iklim değişikliği elçiliği için çağrı yaptı.

İklim elçisi olmak isteyenlerin http://iklim.kadikoy.bel.tr/iletisim/basvuru adresindeki formu 15 Mart 2018 tarihine kadar doldurmaları gerekiyor.

Kadıköy’ün iklimine görüş ve öneriyle katkıda bulunmak ve iklim değişikliği, etkileri, iklim değişikliğinin hafifletilmesi için çalışma yapmak isteyen herkese açık olan “İklim Değişikliği Elçisi” başvuruları yaş, cinsiyet ve uzmanlık alanı kriterleri dikkate alınarak değerlendirildikten sonra katılımcılar toplantı içeriği ve programı konusunda bilgilendirilecek