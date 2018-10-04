Kadıköy ‘Hayvanları Koruma Gününü’ çocuklarla kutladı

Kadıköy Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanların da yaşama hakkının olduğuna vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi

Hollanda'nın başkenti Lahey'de bir grup derneğin birleşerek kurduğu Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu 1931 yılında 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü olarak ilan etti. Kadıköy Belediyesi de bu gün dolayısıyla Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde hayvanların yaşam haklarına saygı gösterilmesi ve korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği, ilkokul öğrencileri ve hayvan severlerin katılımıyla düzenlenen etkinlik Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin sergilediği Drama oyunuyla başladı. “Dostlar Anlatıyor” adlı oyun hayvanların dilinden hayvanların dostluğuna vurgu yapıyor.

DOĞADA HER CANLININ YAŞAM HAKKI VARDIR

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu etkinlikte yaptığı konuşmasında sokak hayvanlarının en iyi şartlarda korunmasına vurgu yaptı ve konuşmasını “Doğa sadece biz insanlara ait değil. Tüm canlıların eşit şartlarda yaşama hakkının olduğu bu yerkürede doğayı korursak tüm canlıların devamlılığını sağlayabiliriz. Kadıköy bu anlamda hayvanların en çok sevildiği ve korunduğu ilçelerden bir tanesi. Bunun geleceğe taşınması ve sürekliliğinin sağlanmasında çocukların rolü büyük. Geleceğin yetişkinleri çocuklarla bu sorunu ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz.” sözleriyle sürdürdü.

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan ise hayvan sevgisi üzerinden yaptığı konuşmasında: “Bu anlamlı günü çocuklarla bu sene kutlamayı istedik. Çocuklara hayvanları sevmeyi öğretmek ve sevmenin aslında korumak olduğunu biliyor olmaları önemli. Çünkü sevdiği her şeyi koruyacağını, dolayısıyla doğayı ve hayvanları da koruyacağını öğrenmiş olacaklar.” dedi.

Çocukların, Hayvanları Koruma Günü anlayışıyla düzenlenen resim atölyesine de katıldığı etkinlik Sarmaşık Grubu’nun verdiği müzik dinletisiyle devam etti. Etkinlik sonunda çocuklara sokak hayvanları için mama hediye edildi.