Kadıköy enerji verimliliğini öğreniyor

Bireysel enerji tüketimini hesaplayan “Codaloop” projesinin ilk toplantısı Kadıköy’de yapıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi ve P1M1 firmasının işbirliğiyle geliştirilen ve Kadıköy Belediyesi’nin de destek verdiği Codaloop projesi, bireysel enerji tüketiminin hesaplanmasını sağlıyor. CODALoop Projesinin ilk kullanıcı toplantısı Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Hasanpaşa Sosyal Destek Merkezi’nde yapıldı. Başta Caferağa, Feneryolu ve Sahrayıcedid mahalleleri olmak üzere Kadıköy'ün diğer mahallelerinden de yoğun katılımın olduğu toplantıda, mahalleliye öncelikle Codaloop Projesi tanıtıldı, sonrasında da Codaloop Web Platformunu kullanma eğitimi verildi.

23 Kasım Perşembe günü yapılan toplantıya elektrik, su ve doğalgaz faturalarıyla birlikte gelen mahalleli faturalardaki enerji tüketim verilerini platforma girerek bireysel enerji tüketim skorlarını hesapladı. Toplantının başında, konut ve hareketlilik alanındaki enerji tüketimlerini en çok hangi alanda harcadıklarını tahmin eden kullanıcılar, enerji hesaplamalarından sonra konuttaki enerji tüketimlerini en çok ısıtma alanında harcadıklarını ve hareketlilik alanındaki enerji tüketimlerini en çok uçak yoluculuklarında harcadıklarını öğrendi. Büyük bir farkındalık yaşadıklarını dile getiren kullanıcılar tarafından övgüyle karşılanan platformun, test edilmesi sonrasında enerji tüketimleri konut ve hareketlilik alanında en düşük skorlara sahip olan 3 kullanıcıya teşvik rozetleri verildi.

AMAÇ ENERJİ TASARRUFU

Codaloop programı hakkında bilgi veren Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zeynep Enlil, “Projenin amacı insanların enerji kullanımlarını düşürebilmek, ne kadar enerji kullandıklarının farkında olmaları ve bu farkındalık sonucunda tasarruflu enerji kullanım biçimine yönelmelerini sağlamak. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bu projeyi P1M1 isimli yazılım firması ile geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz programın uygulamasını yaparak vatandaşlar enerji kullanımlarını hesaplıyor ve bu hesaplama sonucunda hangi unsurların tüketimi arttırdığını fark ederek bunun önlemini alabiliyorlar. Çalışmalarımızı Kadıköy’de Caferağa, Feneryolu, ve Sahrayıcedid mahallesi gönüllüleri ile yürütüyoruz. Bu üç mahalleyi nüfus verilerine bakarak seçtik. Gönüllülerimiz 1 buçuk sene boyunca sisteme veri girişi yapacak, biz de elde ettiğimiz bu verilerle onları bilgilendirerek tasarruflu kullanım yönünde davranış değişikliği oluşturmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, projenin insanların mevcut enerji tüketimlerinin farkına varmalarını ve bunlara yönelik davranış değişikliği geliştirmesini amaçladığını belirtti.

Hedeflerinin Kadıköylülerin bu projeye katılımını sağlamak olduğunu belirten Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri İkbal Polat ise Kent Konseyi olarak kendilerinin de enerji ve iklim konularında çalışmalar yaptığını söyledi.

Projede yer alan gönüllülerden Necdet Demirci de, eğitmenlerin böyle teknik bir konuyu basit ve anlaşılır bir şekilde öğrettikleri için tüm proje sahiplerine teşekkür etti.