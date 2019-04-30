Kadıköy'de "Sıfır Atık" Hedefi

Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin ortak düzenlediği Kadıköy Belediyesi “Sıfır Atık Sempozyumu” Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Meclis Binasında gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncelikle kamu alanlarında başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin tüm yönleri ile ele alındığı sempozyuma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Müdürlüğü, üniversitelerin ilgili birimleri, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Sıfır atık alanında iyi uygulamaların sunumlarının yer aldığı sempozyumun son oturumunda çevre konusunda atılabilecek adımlar, öneriler tartışıldı.

Sempozyuma katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy’ün ortak değerleri vardır. Birisi çevreci olmak, ikincisi Kadıköylü aktif yurttaştır ki hakkını arar, ne oluyor diye merak eder. Bizim amacımız çevre felsefesini doğru oturtmaktır. Sıfır atık uygulamasını belediye olarak daha fazla nasıl teşvik edebiliriz diye konuşmaktır. Çünkü biliyoruz ki çöp toplamakla ya da çöpü bir yeren bir yere dökmekle bu sorun çözülmeyecek. Belediye olarak, bu alanda neyi teşvik edebiliriz, neyi değiştirebiliriz tartışmamız gerekiyor. Umarım bu toplantılardan çıkan sonuçlar uygulanabilir sonuçlar olur ve biz de bu sonuçları uygulayan bir belediye oluruz. Toplantının sonuçlarını uygulama noktasında elimden geleni yapacağım” dedi.

Program sonunda TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Zeyneti Bayrı Ünal Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na teşekkür plaketi takdim etti.