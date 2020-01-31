Kadıköy'de İleri Dönüşüm Şenliği

İleri Dönüşüm Şenliği vegan yemek atölyesi, takas şenliği, çocuklarla origami atölyesi, iklim krizi üzerine sohbet, dikiş atölyesi ve Repair Cafe etkinlikleriyle 1 Şubat'ta Kadıköy’de gerçekleşecek

Yeryüzü Derneği, Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği ve Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi ileri dönüşümü tartışmak ve günlük hayatta uygulayabilmek için 1 Şubat Cumartesi günü biraraya geliyor. Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek İleri Dönüşüm Şenliği’nde kooperatifleşme ve iklim krizi konuları masaya yatırılacak.

Gün boyu sürecek etkinlikte vegan yemek atölyesi, takas şenliği, çocuklarla origami atölyesi, iklim krizi üzerine sohbet, dikiş atölyesi ve Repair Cafe atölyeleri olacak. Tamamen ücretsiz şenliğe herkes davetli!

TOPLUMSAL BİR HAREKET

İleri dönüşüm, başka bir deyişle “yeniden üretme sanatı” son yıllarda gündemimizi oldukça fazla meşgul etmeye başladı. Geri dönüşümden farklı olarak ileri dönüşüm, kullanım ömrünü tamamlamış yani çöpe atılan ya da atılmasa bile gözden çıkarılan eşyaların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi anlamına geliyor. Bugün, ileri dönüşüm giderek eşyaların ömrünü uzatma anlamını aşıyor, iklim krizi konusunu merkezine alan ve tüketim toplumunu eleştiren toplumsal bir hareket halini alıyor.

“BAKIŞ AÇIMIZI DEĞİŞTİRMEMİZ GEREK”

Etkinlik için yapılan çağrıda “Sürdürülebilir bir geleceği bugünden kurmak için atık ya da çöp olarak gördüğümüz ürünlere bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Nitekim, bu da yeterli değil. Dayanışma ekonomilerini tartışarak, meselenin yalnızca mikro değil makro boyutlarını da ele almamız şart gözüküyor. Yaşanmakta olan hem ekolojik hem ekonomik krize çözümleri tartışmak ve bugünden neler yapabileceğimizi deneyimlemek için biraraya geliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KIR VE KENT BİRARADA

Kooperatifler, ileri dönüşüm çerçevesinde hareket ediyor ve sadece tüketim odaklı değil toplumsal değişimi de hedefleyerek kır ve kenti bir araya getiriyor. Kooperatiflerin gündeme alınması bu nedenle büyük önem taşıyor. Etkinlikte iklim kriziyle mücadele yöntemlerinin tartışılmasıyla büyük resme de dikkat çekmeyi amaçlıyor.

ATÖLYELER

Gerçekleştirilecek olan vegan yemek atölyesiyle sadece tarif uygulanmayacak; dinleyicilerin aktif katılımıyla oldukça merak edilen “veganlık” konusu bir sohbet havasında konuşulacak.

Çocuklara yönelik olarak yapılacak olan origami atölyesiyle yaşı küçük olanların da etkinliğe katılımı sağlanacak. Bunlara ek olarak, Deniz Yıldızı Kadın Derneği kolaylaştırıcılığında dikiş atölyesiyle kıyafetler yenilenecek, takasla katılımcıların getirmiş olduğu eşyalar yeni ihtiyaç sahipleriyle buluşacak ve bozuk olan elektronik eşyalar tamir edilerek yeniden kullanıma girmesi sağlanacak.