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Kadıköy Çevre Festivali için başvurular başladı

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği “Kadıköy Çevre Festivali” bu yıl 3-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Festivale katılım için başvurular 27 Şubat’a kadar devam edecek

Kadıköy Çevre Festivali için başvurular başladı
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Kadıköy Çevre Festivali bu yıl 3-5 Haziran tarihleri arasında, “İklim Krizi ile Mücadele” temasıyla yapılacak.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen festival, bu yıl 5’inci kez toplanıyor. Dört yılda 100 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük festivalinde, iklim değişikliği başta olmak üzere tüm çevre sorunlarına çözüm üretmek, ekolojik yaşama dair örnekler sunmak amaçlanıyor.

Doğaya emek veren tüm sivil toplum kuruluşları, vakıf ve topluluklar stantları ile festivalde yer alacak, deneyimlerini paylaşacak. Katılımcı anlayışla programı oluşturulan festivalde ayrıca atölyeler düzenlenecek, söyleşiler, paneller, doğa gözlemleri, konserler, film gösterimleri, tiyatro etkinlikleri yer alacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 27 ŞUBAT

2022 Kadıköy Çevre Festivali’nde pandemi, orman yangınları, seller, müsilaj gibi sorunların nedeni olan iklim krizine dikkat çekilecek; iklim krizi ile nasıl mücadele edebileceği, sürdürülebilir ve güvenilir bir geleceğin nasıl mümkün olabileceği, dünyadaki ayak izimizin nasıl azaltabileceği konularında çözüm önerileri ortaya konulacak.

Festivale, etkinlik ya da stantla katılım için 27 Şubat 2022 tarihine kadar http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/  sitesinden başvuru formunu doldurmak yeterli.

Etiketler; #çevre festivali #başvurular #özgürlük parkı
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