Kadıköy Çevre Festivali 31 Mayıs’ta başlıyor. 4 gün sürecek festivalde söyleşiden atölyeye, yarışmadan konsere pek çok etkinlik var

Kadıköy Belediyesi’nin çağrısı ile geçtiğimiz yıl birincisi gerçekleşen Kadıköy Çevre Festivali başlıyor. 31 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak festivale 68 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatif katılıyor.

Katılımcı kurumların stantları ile yer alacağı festivalin programı yine katılımcılarla birlikte oluşturuldu. Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve biyolojik çeşitliliğin öne çıkarılacağı, yediden yetmişe her yaştan katılımcıya açık olan festivalde geçtiğimiz olduğu gibi bu yıl da herkesin ilgisini çekebilecek atölye, etkinlik ve gösterimler var.

Festivalin açılışı 31 Mayıs Perşembe günü 12.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak. Limon ekimi, Origami atölyesi, arka bahçe etkinlikleri gibi atölyelerin gerçekleşeceği ilk gün Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı’nın çocukları olası afetlere karşı bilinçlendirmek için hazırlayıp oynadığı “Bir Afet Masalı” oyunu sergilenecek. Perşembe günü okulların tiyatro ve koro gösterileri de olacak.

UZMANLAR ANLATACAK

Festivalin ikinci günü Kısa Film Kolektifi’nin film gösterimi yapılırken Bez Torba Dikiş Atölyesi, File & Sepet Yapım Atölyesi, Tohum Topu Atölyesi gibi pek çok atölye yapılacak. İki alanda söyleşilerin olacağı festivale Zeliha Sunal “Ambalaj Atıkları Çöp Değildir”, Şafak Pavey “Doğal Kaynaklar ve Çevre Politikaları” başlıklarıyla konuk olacak.

2 Haziran Cumartesi günü Kadıköy Çevre Festivali’nin en hareketli olduğu günlerden biri olacak. Prof. Dr. Haluk Gerçek, Dr. Duygu Erten, Gila Benmayor, Esat Temimhan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Kadıköy’ün Dönüşümünde Yeşil Bina ve Ulaşımın Önemi” paneli ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından organize edilen “Bütün Boyutları ile Kanal İstanbul Paneli” günün önemli söyleşilerinden olacak. “Mega Projelerin Kuzey Ormanlarına Etkisi”, “Karadeniz’in Vahşi Maden Projeleri”, “Şehirde Permakültür” Cumartesi yapılacak söyleşiler arasında.

PİNHANİ’DEN KONSER

Festival kapsamında sevilen müzik gurubu Pinhani Cumartesi akşamı konser verecek.

Festivalin son günü olan Pazar günü Prof. Dr. Saadet Karakulak (İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yard.), Gökhan Karakaş (Milliyet Gazetesi Muhabiri), Serco Ekşiyan, Kenan Gedikli (Geleneksel Balıkçılık Derneği), Metin Karadağ (Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı), İlyas Torlak (İstanbul Balık Üreticileri Koop. Başkanı)’ın katılacağı “Geçmişten Geleceğe Denizlerimiz” ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun katılacağı “Çevre Hakkı” söyleşilerinin yanı sıra, “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme”, “Hava Nasıl Buralarda?”, “İki Pedal Bir Kent” gibi iklim, gıda, kent konulu söyleşiler yapılacak.

Çevre Festivali kapsamında 68 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifi stant açacak. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kadıköy Kent Konseyi, Kuzey Ormanları Savunması, Yeryüzü Derneği, ALİKEV Vakfı, Karadeniz İsyandadır Platformu, Kadıköy Kent Dayanışması, Bergama Kadın Girişimi, TMMOB gibi pek çok yaşam ve doğa savunucusunun yer aldığı festivalde hemen hemen her stantta atölye yapılacak. Tohum takası, bez torba yapımı, bisiklet sürüş, ritim atölyesi, karikatür boyama etkinliği, peynir atölyesi gibi her yaştan katılımcı için atölyeler yapılacak. Festivalde atölye alanında ise zehirsiz temizlik maddeleri yapımından taş boyama atölyesine, kaktüs yetiştiriciliğinden saksıda bostan atölyesine ilginç atölyeler yapılacak.

STAND, SERGİ, ATÖLYE, YEŞİL ETKİNLİK

Yeşil Etkinlik alanında ise kitap okuma etkinliği, nefes terapisi, ekolojik okur yazarlık, doğa ve denge atölyesi, kukla gösterisi gibi etkinlikler yapılacak.

Festival kapsamında Aris Deniz Kalay ve İris Naz Kalay’ın “İnadına Yaşamak” ve SUFOT - Suadiye Fotoğraf Topluluğu’nun “Marmara’da Son Nefes” Fotoğraf Sergisi alanda sergilenecek. Kadıköy Belediyesi Karitatür Evi de Marmara Denizi’nde kirliliğe dikkat çekmek için hazırladığı karikatürleri alanda sergileyecek.

YURDIŞINDAN MİSAFİR

Kadıköy Çevre Festival'nin bu yıl yurtdışında da misafirleri olacak. Kadıköy Belediyesi'nin kardeş şehri Kreuzberg Belediyesi'nden bir ekip festivali ziyaret edecek.

Festivale ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl yaptığımız Çevre Festivali ilgi gördü. Çok sayıda söyleşi ve atölye yapıldı. Herkes buradan kendi adına dersler çıkardı bir şeyler öğrendi. Bu yıl özellikle Marmara Denizi’ni konuşmak istedik. Balık çeşitliliği her geçen yıl azalıyor. Oysa doğayla uyum halinde yaşamalıyız. Çevre Festivali’nde yapılacak tartışmaların, atölyelerin tüm katılımcıların hayatına etki yaratacağına inanıyorum. Doğayla uyum içinde yaşama kültürünü tartışma olanağı bulacağımız festivale herkesi bekliyoruz.”

Festival ile ilgili ayrıntılı ilgiye http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adresinden ulaşılabilir.

FESTİVALDE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

İki ayrı alanda gerçekleşecek kent, yaşam, deniz, beslenme söyleşilerine katılabilirsiniz.

Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen, doğa mücadelesi veren farkındalık yaratmaya çalışan 68 standı dolaşıp bilgi alabilir, sohbet edebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Karadenizlilerden sarı yazma, Yırca Köyü kadınlarında mis kokulu sabun satın alarak destek olabilirsiniz.

Kent Bahçeciliği hakkında bilgi alabilir, saksıda bahçe nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.

Doğa ile ilgili kitaplar, dergiler satın alabilir ağaçların altında okuyabilirsiniz.

Bisiklete binmeyi öğrenebilir ya da bisikletinizi tamir edebilirsiniz.

Tohum topu atölyesi, sirke yapımı, kedi evi yapımı, peynir atölyesi gibi ilginç atölyelere katılabilir, tohum takası yapabilirsiniz.

Validebağ Savunması’nın “Ödüllü Kadıköy Bilgi Yarışması’na katılabilirsiniz.