Kadıköy Çevre Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali 26-28 Mayıs günlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda

Kadıköy Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında doğayı odağına alan tüm bileşenleri Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya getiriyor. 26- 28 Mayıs 2017 tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleşecek olan festivalin teması “Kentte Ekolojik Yaşam”, sloganı ise “Doğaya Emek Ver” olacak.

Katılımcı kurumların stantları ile yer alacağı festivalin programı yine katılımcılarla birlikte oluşturulacak. Sıfır karbon emisyonu hedeflenen festivalde atölye, söyleşi, doğa gözlemi, konser gibi çok sayıda etkinlik yer alacak.

Her yaştan ziyaretçinin ekolojik yaşama dair deneyimlerini geliştireceği festival kapsamında katılımcılar stantlarında ekolojik yaşam deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşacak. Küçük çevreciler için gün boyu süren atölyeler, drama eşliğinde kitap okumaları ve oyunlar yer alacak; çevreye duyarlı üretici kurumların geri dönüşüm, enerji ve su tasarrufu konularında hazırlamış oldukları tiyatrolar sergilenecek.

Kentte ekolojik yaşam temasının öne çıkarılacağı stantlar ve etkinlikler tüm İstanbullulara 3 gün boyunca doğaya emek verenlerle buluşma ve ekolojik yaşam için adımlar atma fırsatı sunacak.

AMFİ TİYATRODA PANEL

Festivalin açılışı 26 Mayıs Cuma günü 14.00’te Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak. İlk gün Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki Amfi Tiyatro’da 14.00’ten 18.00’e kadar söyleşiler olacak. 16.00’da Prof. Dr. Levent Kurnaz “Türkiye İklim Değişikliğinden Ne Kadar Etkileniyor ve Etkilenecek Farkında mı?”, 17.00’de Prof. Dr. E. Beyza Üstün “Suyun Özgürlüğü Politikası” konulu sunum yapacak. Yeni İnsan Yayınevi de “Nasıl Bir Ekoloji Eğitim Paneli” düzenleyecek.

EDİZ HUN SAHNEDE

Festivalin ikinci günü olan 27 Mayıs Cumartesi günü festivalin konukları arasında Yeşilçam’ın jönlerinden oyuncu ekolog Ediz Hun, 15.00’te “Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa İnsan İlişkileri” konulu sunumuyla sahne alacak. 12.00’de GÜNDER’in “Türkiye’de Güneşin Yeri”, 13.00’te Pınar Öncel’in “İsraf Etme”, 14.00’te Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun “Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri”, 16.00’da Dr. Uygar Özesmi’nin “Türetmek ya da Tüketmek-İşte bütün mesele bu!”, Barış Doğru’nun “Sürdürülebilirlik Hayatımızın Neresinde” konulu söyleşilerine katılabilirsiniz.

Söyleşi programları 28 Mayıs Pazar günü de 12.00’den 19.00’a kadar devam edecek. 12.00’de Yeryüzü Derneği’nin “Gıda Toplulukları” söyleşisinin ardından Onkoloji Doktoru Yard. Doç. Dr. Yavuz Dizdar “Beslenme, Sağlık ve Gelecek İlişkisi” konusunda bilgi verecek. Gazeteci Mine G. Kırıkkanat da festival konukları arasında ve “Şehircilikte Çevreciliğin Yeri” konulu sunumuyla 15.00’te dinleyicisiyle buluşacak. Çevre Danışmanı Aynur Acar da “Türkiye’deki Atık Yönetiminin Yurtdışı Örnekleri ile Karşılaştırılması” sunumuyla festivalde yer alacak.

Söyleşilerle geçen pazar gününde dinleyiciler için müzik de unutulmadı. 18.00’de Saade Kahve konseri var.

TİYATRO, KONSER, SERGİ

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da festival kapsamında cuma, cumartesi ve pazar günleri 15.00-21.00 saatleri arasında söyleşi dışında da pek çok etkinlik olacak. Cuma günü 16.00’da VİKO Çocuk Tiyatrosu’nun “Aydınlık Bir Gelecek İçin!” adlı oyunu, 20.00’de Surdurulebiliryasam.tv’nin “Dönüştüren Belgeseller” gösterimi var.

Cumartesi günü 16.00’da ÇEVKO’nun “Çevreci Kedi Çevki” adlı tiyatro oyununun ardından 21.00’de Yeni Türkü konseri kulakların pasını silecek.

Pazar günü 15.00’te Kadıköy Belediyesi personelinin sahne alıp sunacağı “Bir Afet Masalı” tiyatro oyununu izleyebilirsiniz.

Kadıköy Belediyesi EkoKamera Fotoğraf Sergisi, Yeşiladımlar Çevre Derneği Karikatür Sergisi, Tasarım Atölyesi Kadıköy Sürdürülebilir Kent Mobilyaları Sergisi, Okul Öncesi Akademi’nin Tarım Müzesi ve Nukleersiz.org Nükleersiz Yaşam Resim Sergisi, Çevre Festivali’nde yer alacak.