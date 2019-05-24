Kadıköy Çevre Festivali Başladı!

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl “Doğaya emek ver!” sloganıyla düzenlediği Kadıköy Çevre Festivali Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başladı

Çevre için mücadele eden yaklaşık 60 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatif Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya geldi.

3 gün sürecek olan ve söyleşiden atölyeye, yarışmadan konsere her yaş grubuna göre bir çok etkinliğin düzenlendiği festival 24 Mayıs Cuma günü başladı. Festivalin gerçekleştiği Özgürlük Parkı’na birçok atölye ve bilgilendirme standı kurulurken, biz de Gazete Kadıköy olarak festivalin ilk saatlerinde o stantlara mikrofon uzattık.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ”

Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu standında olan vegan aktivist, gazeteci, yazar Zülal Kalkandelen, gazetemize yaptığı açıklamada, “Çevre Festivali’nde olmamız gerektiğini ilk gördüğümüzde anladık. Bizim de burada olmamız gerektiğini düşündük. Çünkü veganlığın dünyanın yüz yüze geldiği sorunlara dair ciddi çözüm önerileri var. Birçok alanda etkileri ve tahribatları olan bir sektör hayvancılık… İnsanlar vegan olarak ve vegan yaşayarak bu tahribatın bir kısmını bireysel olarak yok edebilmeleri mümkün. Belki Türkiye’de işin başındayız ama dünyada böyle bir eğilim var. Yaşayabileceğimiz tek dünya var. Hepimizin ortak harekete etmemiz lazım. Herkesin kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor” diye konuştu.

“ELEKTRONİK ATIKLARIN İZLERİ SİLİNMİYOR”

Bilişim Sanayicileri Derneği’nden Aykan Gürcü elektronik atıkların doğaya bilindiğinden daha fazla zarar verdiğini belirterek, “Elektronik atıkları Türkiye’de geri dönüşüme kazandırmak, halkta elektronik atıkların geri dönüştürülebilir atıklar olduğunu ve çöpe atılmaması gerektiğine dair çalışmalar yürütüyoruz. Kadıköy Belediyesi de bu duyarlılığı gösteren ve birlikte çalıştığımız belediyelerden bir tanesi. Elektronik atıklar üretim süreçlerinde içlerinde çok fazla kimyasal atıklar kullanıldığı için doğru mevzuatla geri dönüştürülmediği takdirde içlerindeki kimyasal malzemelerin zamanla doğaya salınımı gerçekleşiyor. Hepimizin evinde çok sık bulunan tüplü televizyonlardaki civa ekranlarındaki kurşun... Bunlar doğaya bırakıldığı zaman çok uzun yıllar doğadan izleri silinmiyor. Biz de çevre festivali kapsamında bunların doğaya zararı nasıl indirgenebilir. Dönüşümü nasıl yapılır gibi soruları cevaplamaya geldik.” dedi.

“ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi’nden Evin Özçınar, “Buradaki festival çok ilgimizi çekti. Doğaya önem veren bir belediye olarak burada yer alarak hem buradaki çalışmaları izlemek hem de kendi belediyemizde yaptığımız çalışmaları göstermek istedik. Kadıköy Belediyesi bu konuda duyarlı bir belediye. Buradaki festival öncelikle çevre bilincini yükseltmek için çok önemli. Bizim hobi bahçeleri projemiz Lefkoşa’da halkın yoğun olduğu bölgelerde insanların toprakla buluşmasını sağlıyor. Bu projeyi de burada tanıtmak istedik. Kadıköy çok güzel ve İstanbul’un diğer yerlerinde göre daha yeşil bir yer. Burada olduğumuz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

“OKULLARDA DÖNÜŞÜM ATÖLYELERİ KURULABİLİR”

Ağaç ve atık kağıttan nasıl kağıt yapılacağını gösteren bir atölye düzenleyen Nebahat Kavak “Dut dallarını budama mevsiminde alıyoruz. Raflarda kurutuyoruz. Ne zaman hamur lazımsa 12 saat kaynatılıyor kazanlarda. 12 saat büyük dibeklerde dövülüyor. Hamurumuz olduktan sonra elekler yardımıyla sudan alıyoruz. Suyunu iyice süzdükten sonra hamura presleme işlemi. Uygulayıp kurutuyoruz. Pazar günü çiçekli kağıt yapacağız yarın da tohumlu kağıt yapacağız. Biz aslında kağıdı dünyada kullanan ikinci medeniyetiz. Şuan sadece günlük hayatta kullanılan kağıtkları değil, atalarımızın ürettiği kapıdı bile kendimiz yapmıyoruz. Normalde4 milyon dolar ithalat söz konusu. Bunun da yaklaşık %13’ü el yapımı kağıt. Kore’den İspanya’dan Japonya’dan kağıt alıyoruz biz. Arşiv belgelerimizi onarmak için, film sektöründe, ebru, minyatür gibi geleneksel sanatlarda kullanmak için. Bizim amacınız bir kağıt 7 kere dönüştürülebiliyorsa özellikle çok kağıdın kullanıldığı devlet dairelerinde, okullarda geri dönüşüm atölyeleri oluşturularak dönüşüm yapılabilir.” dedi.