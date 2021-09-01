Kadıköy Bostanları açılıyor

Kadıköy’de gıda üretimini teşvik etmek ve sağlıklı gıdaya erişim kolaylığı sağlamak için Kadıköy Bostanları projesi hayata geçiyor. Pilot uygulama olarak Fenerbahçe ve Moda’da oluşturulan bostanlardan ücretsiz yer edinmek için son başvuru tarihi 10 Eylül

Kadıköy Belediyesi hem vatandaşların şehrin yorucu ortamından sıyrılıp huzur bulmalarını sağlayacak hem de sağlıklı gıdayı teşvik etmek için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Kadıköylülerin sınırlı alanlarda da olsa toprakla buluşmalarını ve kendi ürünlerini üretmelerini sağlamak için harekete geçen belediye “Kadıköy Bostanları” projesini başlattı.

Mahalle sakinlerinin toprağa dokunarak sağlıklı gıdaya ulaşmasını hedefleyen proje, pilot uygulama olarak Fenerbahçe ve Moda’da hayata geçiyor. Proje kapsamında daha önce Fenerbahçe Parkı içinde Saint Joseph Lisesi öğrencilerine ve gönüllülere tahsis edilen “Topluluk Bahçesi” ve Moda’da yer alan ve “ Moda Bostanı” adıyla bilinen alanda doğal tarım yapılacak.

HER MAHALLEYE BİR BOSTAN

Kadıköylülerin toprakla buluşacağı bu çalışma sayesinde sebzeler atalık tohumlarla yetiştirilecek aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşma gibi sosyal değerlerin de öne çıkması sağlanacak. Bostanlarda ekim-dikim, bahçe tasarımı, permakültür, balkon ve arka bahçe bahçeciliği eğitimleri de verilecek. “Her mahallede bir bostan” hedefiyle başlayan proje kapsamında pilot olarak iki mahallede başlatılan bostan çalışmalarına paralel, ilçedeki okul ve kreşlerde de talep doğrultusunda eğitimler verilecek, tohumlar dağıtılacak ve bostan yapmak isteyen kurumlar desteklenecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Kadıköy Bostanları’nda üretim faaliyetlerine katılmak isteyenler için başvurular başladı. Bostanlardan ücretsiz yer edinebilmek için Kadıköy Belediyesi web sayfasında yer alan başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Kadıköy ilçe sınırlarında ikamet eden 18 yaş üstü herkesin başvurusuna açık projede, her biri 4,5 metrekarelik 80 adet bostan, ilk başvuru yapan 80 kişiye tahsis edilecek. Bu kişiler 6 aylık süreç içerisinde ekim- dikim yaparak ürünlerini yetiştirecek ve hasadını yapacak.

Bostan haftanın belli günleri ve saatlerinde açık olacak, bu periyotlar duyuru sayfasında bildirilecek. Bostanın açık olmadığı günlerde sulama işlemi hak sahipleri adına Park ve Bahçeler Müdürlüğü’deki görevli elemanlardan tarafından gerçekleştirilecek. Bu periyotlar içinde üç kez üst üste bahçe bakımı için gelmeyen yurttaşların hak sahipliği düşecek ve yedek listenin sıralaması doğrultusunda bostan yeni hak sahibine tahsis edilecek.

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ekim için tüm hazırlıklarını tamamladığı Fenerbahçe ve Moda bostanlarında yer edinmek için belediyenin web sayfasından 10 Eylül'e kadar başvuru yapmak gerekiyor. İlk 80 kişinin belirlenmesinin ardından, bostan sahipleri 18 Eylül itibariyle kendilerine tahsis edilen 4,5 metrekarelik alana ekim yapabilecek.