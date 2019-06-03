Kadıköy Belediyesi’nden Çevre Oscarları

Kadıköy Belediyesi yıl boyunca cam, pil, yağ gibi atık maddeleri toplayan ve çevreye duyarlı davranan kişi ve kurumlara ödül verdi. Her düzeyden okulun yanı sıra işletme ve kurumların katıldığı yarışmada, 7 ton atık pil toplandı

Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğü cam, pil, yağ gibi atık maddelerin ayrıştırılması ve toplanması için çalışma yürüten, sıfır atık uygulamasını hayata geçiren kişi ve kurumlara çevreye duyarlılıkları ve istikrar nedeniyle ödül verdi. Atık pil toplama konusunda Türkiye’de tek yetkili kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği(TAP) işbirliğinde düzenlenen yarışma, pil, Horeca (cam), atık yağ, sıfır atık uygulama ve Kadıköy Çevre Festivali’ne destek kapsamında toplam 5 kategoride düzenlendi. Yarışmada Kadıköy’de faaliyet gösteren okul, restoran, otel gibi kurumların yanı sıra çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlayan kişiler yer aldı. Okullar yarışmaya anaokulları ve ilk-orta-lise düzeyinde olmak üzere 2 farklı kategoride katıldı.

ÇOCUKLAR BİN 700 KİLO PİL TOPLADI

Yarışmaya Kadıköy’de hizmet veren işletme ve kamu kurumlarının yanı sıra anaokulundan üniversiteye kadar birçok okul katıldı. 2018 yılından bu yana toplam 7 ton atık pilin toplandığı yarışmada, 86 okul bin 700 kilo pil topladı.

İki kategoride yarışan okullar arasında, 42 anaokulu toplamda 900 kg atık pil toplarken, Tırtıl Gündüz Bakımevi Anaokulu 290 kg pil toplayarak birinci oldu. Ödül alan anaokullarına kukla sahnesi, müzik köşesi, kaydırak gibi donatılar hediye edildi. İlkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen, 44 okulun katıldığı kategoride ise 805 kg atık pil toplandı. Bu kategorinin birincisi 114 kg atık pille İlhami Ahmed Örnekal İlkokulu oldu. Okullara mikroskop, top seti, tablet hediye edildi. Mustafa Aykın İlkokulu anasınıfı öğrencileri okul bahçesinde yaptıkları ekolojik üretim çalışmaları ile yetiştirdikleri çilekleri başkana hediye etti.

CAM ATIK TOPLAYAN İŞLETMELERE PLAKET

Okulların yanı sıra Kadıköy Vergi Dairesi Müdürü Vahit Yaşar Akın ve Acıbadem Kadıköy Hastanesi’ne de sıfır atık konusunda gösterdikleri katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Cam ürünleri toplamada ise Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri ile La Mia Luce restoranına plaket sunuldu. Öte yandan bu sene üçüncü kez düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali’ne verdiği katkılardan doları Eko IQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru’ya da plaket verildi.