Kadıköy, Bayındır Çiçek Festivali’nde

İzmir Bayındır Çiçek Festivali bu yıl 3- 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. “Çiçeğin hikâyesi burada başladı” ana temasıyla gerçekleştirilecek festival, bu yıl 20’nci kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Büyük bir coşku ve renkli görüntülere sahne olması beklenen festivalde, onur konuğu il olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyeleri yer alacak. Festival kapsamında şehir merkezine tanıtım stantları kurulacak ve sosyal projelerine ilişkin etkinlikler yer alacak.