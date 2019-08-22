İzmir küllerinden doğacak

İzmir'de 500 hektarlık ormanlık alanın yanması sonrası kampanya başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yaramızı sarmak isteyen herkesi harekete geçmeye davet ediyorum" dedi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar’a da sıçrayan, 500 hektar ormanlık alanın yok olmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer harekete geçti.

Sosyal medya hesabından çağrı yapan Soyer, “Hepinizi doğamıza sahip çıkmak için 30 Ağustos’ta yanan İzmir ormanlarında gerçekleştireceğimiz İzmir Buluşması’na davet ediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini de 30 Ağustos’ta olağanüstü toplanmak üzere yangının olduğu alanda toplantıya davet edeceğini belirten Soyer, “Yalnızca fidan dikimi hakkında değil, ormanlarımızı yaşatmak için gerekli tüm konulardaki kararlarını o gün halkımızın huzurunda vereceğiz” diyerek herkesi 30 Ağustos’ta yangının olduğu bölgeye çağırdı.

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI BAŞLATTI

Soyer’in “#İzmirküllerindendoğacak” hashtagı ile yaptığı çağrının ardından Tema Vakfı da İzmir’in ağaçlandırılması için bir çalışma başlattı. İzmir’in ağaçlandırılması için Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde çalışma başlatan vakıf fidan bağışı çağrısı yaptı.

Yaşanan yangınların Türkiye’de hassasiyetin daha da yükseldiğinin altını çizen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “İzmir’in Karabağlar mevkiinde çıkan orman yangınlarındaki kayıplarımız hepimizin yüreğini yaktı. Binlerce ağaç ile birlikte orman ekosisteminin vazgeçilmez parçası olan çok sayıda canlı yangınlarda yaşamını yitirdi. Kaybettiğimiz canlar geri gelmeyecektir, ancak Orman Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle başlattığımız fidan bağışı kampanyası ile bir nebze olsun yaşanan kayıpları telafi edebilmeyi istiyoruz. İzmir’in dağlarında yeniden çiçekler açsın diye herkesi fidan bağışı yapmaya ve destek vermeye davet ediyoruz,” dedi

Dileyen herkes TEMA Vakfı’nın banka hesabına fidan bağışı yaparak çalışmaya destek olabiliyor. Bir fidan bedeli 10 TL.

İzmir’in ağaçlandırılmasına destek vermek isteyenler için hesap numarası:

Hesap Adı: TEMA Vakfı

Şube: Türkiye İş Bankası Levent Şubesi (1035)

IBAN: TR18 0006 4000 0011 0351 2730 60