İstanbul’un havası temizlendi

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’un havasında yaklaşık yüzde 30’luk bir temizlik yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre Koruma Müdürlüğü verilerine göre Covid-19 pandemisi ile mücadele amaçlı yapılan, #evdekal çağrılarının etkisiyle, İstanbul’un havasında yüzde 30’luk iyileşme yaşandı. Havanın temizlenmesinde trafiğe çıkan araç sayısındaki azalmanın çok önemli olduğunu ifade eden İBB Çevre Yüksek Mühendisi Bahar Tüncel, “Olması gereken sınır değer yıllık, partikül madde açısından 40 mikrogram/metreküp. İstanbul genelinde pandemi öncesi, 45 – 55 mikrogram/metreküp seviyelerinde izleyen partikül madde kirleticisi var. Ama şu dönemde seviyeler, 50’nin altına düştü. Bu hafta itibariyle 30 mikrogram/metreküp seviyelerine kadar indi” bilgisini verdi.

HAVA KALİTESİ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Hava kalitesi verilerinin, kirleticilerin sağlığımız üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanıldığını belirten İBB Hava Kalitesi Laboratuvar Sorumlusu Muhammed Doğan da, 26 sabit, 2 adet mobil hava kalitesi izleme istasyonu ile İstanbul’un her köşesinde hava kalitesi ölçümü yapıldığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da İstanbul’da 12 istasyonu olduğunu kaydeden Doğan, “Bunlar da bizim ağımıza bağlı. Toplam 36 istasyonla İstanbul hava kalitesinin ölçümleri yapılıyor ve merkezimiz tarafından inceleniyor. Avrupa standartlarında, tam otomatik cihazlarımız var. Bu cihazlar sürekli hava ölçümleri yapıyor. Bu veriler anlık olarak merkezdeki bilgisayara gönderiliyor. Alınan ölçüm değerleri sistem tarafından işlenerek kamuoyu ile anında paylaşılıyor” dedi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 13 İYİLEŞME

İnsanların sokağa çıkmayıp evde kalmaları trafikteki araç sayısını da azalttı. Azalan araç sayısı İstanbul’un havasına olumlu yansıdı. 2019 ile 2020 yılının aynı dönemlerinin (1 Ocak – 27 Nisan) karşılaştırılmasında ise 2019 yılında 58 olan Hava Kalitesi İndeksli (HKİ) 2020 yılında yüzde 13 iyileşme yaşandı. Ayrıca, İstanbul’da son beş yıl ve 2020 yılı Hava Kalitesi İndekslerine göre en yüksek değer ortalama 58 ile 2017 yılında ölçüldü.

İstanbul’un hava kalitesini takip etmek için anlık güncellenen İBB Çevre Koruma Müdürlüğü’nün web adresi şöyle:

https://havakalitesi.ibb.istanbul/Pages/Reports