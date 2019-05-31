“İstanbul’un hava kalitesi ölçülemiyor”

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun raporuna göre Kadıköy de dâhil olmak üzere İstanbul’un birçok ilçesinde hava kalitesi yeterli şekilde ölçülmüyor

Sağlık ve çevre alanında faaliyet gösteren 17 kurumun oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu, ‘Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Rapor’u yayımladı. Platform, 2016 ile 2018 yılları arasında Türkiye’deki hava kirliliği ve sağlık etkilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Raporda İstanbul için dikkat çekici bilgilere yer verildi. Bu bilgilerden bazıları şu şekilde:

• İstanbul’da nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu (kilometrekare başına 40.000’den fazla nüfus) iki ilçe olan Gaziosmanpaşa ve Güngören ilçelerinde hiçbir hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunmuyor.

• Son 3 yıldır hava kalitesinde hiçbir iyileşme olmuyor ve ciddi hava kirliliği yaşanıyor.

• Yapılan son çalışmalar, hava kirliliğinin sperm kalitesi ve doğurganlığı olumsuz etkilediğini, ayrıca partikül maddelerin anne karnındaki bebeğe bile etki ettiğini gösteriyor.

• Ayrıca kirli havanın çocuklarda düşük doğum ağırlığı, otizm, diyabet, ani bebek ölümü sendromu, astım, KOAH ve bronşit gibi solunum hastalıkları, zatürre, bebek ölümü ve zeka geriliği gibi sağlık sorunları ile ilişkili olduğunu kanıtlıyor.

SON 3 YILIN HAVA KİRLİLİĞİ KARNESİ

Raporda yer alan bilgilere göre; son 3 yılda, yılın yüzde 75’i ve üzerinde ölçüm yapılan istasyon sayısı sürekli değişiyor. 2016 yılında, 211 istasyonun yüzde 21’i yılın 91 gününden daha fazla bir süre ölçüm yapmazken, bu oran 2018’de yüzde 23’e yükseldi. Uzmanlar bu durumun açıklanan verilerin Türkiye’nin gerçek hava kirliliğini ortaya koymadığına işaret ediyor.

Raporda ayrıca, İstanbul ile ilgili en önemli sorunun, il genelinde hava kalitesini yeterli düzeyde izlemeyi sağlayacak verilerin olmaması gösteriliyor. İstanbul’da toplam 39 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerin 20’sinde toplam 30 hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunuyor. Ayrıca nüfus yoğunluğu yüksek olan (kilometrekare başına 29.000’den fazla nüfus) Bayrampaşa, Bağcılar gibi diğer ilçelerde de hava kalitesi ölçüm istasyonu yer almıyor.

Üç yıldır düzenli ölçüm yapılan 8 ilçenin ortalamaları incelendiğinde ise İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta hava kirliliğinin ulusal sınır değerlerin 2 katını bulan kirlilik düzeylerine ulaştığı belirtiliyor.

“KADIKÖY’DE YETERLİ ÖLÇÜM YAPILMADI”

Raporda şu bilgilere yer verildi: “İstanbul’da 2018 yılında toplam 30 istasyonun sadece yüzde 30’unda yeterli ölçüm yapıldı. 2018 yılında; Aksaray, Esenler, Göztepe, Kadıköy, Yenibosna gibi geçmiş yıllarda yüksek hava kirliliği yaşanan ilçelerde yeterli ölçüm yapılmadı. Bu sebeple mevcut ölçümler incelendiğinde ortaya çıkan tablo, aslında hava kirliliği açısından İstanbul’un gerçek durumunu yansıtmıyor. En az iki yıl yeterli ölçüm yapılan istasyonlar arasında Kandilli ve Sarıyer ilçeleri haricinde yıllar içerisinde istikrarlı bir kirlilik azalması yaşanmadı.”

Raporun tamamına www.temizhavahakki.com üzerinden ulaşmak mümkün.