İstanbul’da duyarlı bir taksici

Kendisini sosyal projelere adayan taksici Salih Altunışık, su israfının önüne geçmek ve tasarruf sağlamak amacıyla ücretsiz aparat dağıtıyor

Yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Salih Altunışık, su tasarrufu sağlamak amacıyla birçok kuruma ücretsiz aparat (perlatör) dağıtıyor. Uzun yıllardan beri sosyal projelerin içinde olan ve kendini buna adayan Altunışık, taksisine binen müşterilere hem aparat hediye ediyor hem de su tasarrufu konusunda bilgilendirme yapıyor. Aparat dağıtmanın dışında daha birçok projesi olan Altunışık Gazete Kadıköy’e konuştu.

“HİÇBİR DESTEK BULAMADIM”

Gençlik yıllarından beri hep hayır işlerinde ve sosyal projelerde yer aldığını belirten Altunışık, “Taksicilik yaparken İstanbul'da su tasarruf projeleri geliştirmeye çalıştım. Çok basit ve ucuz bir aparat ile sularda %50 ile %70 arasında tasarruf sağlanabiliyor. Bu aparatı pazarda keşfettim. Aslında oraya, yönetiminde bulunduğum camilerde ışıklar daha tasarruflu olsun diye led lambalar almaya gitmiştim. O sırada suların da daha tasarruflu olması için ne yapabilirim derken bu aparatı buldum. Kendisi küçük ama işlevi büyük diyebilirim. Ben bu aparatları camilere, okullara ücretsiz olarak takmaya başladım ve yetkililerle görüşmek istedim. Bu aparatların kullanılması durumunda çok fazla yarar sağlanabileceğini anlatmaya çalıştım. Tek başıma binlerce aparat takmama rağmen yöneticilerden hiçbir destek bulamadım” dedi ve şöyle devam etti: “2020 başlarında daha yüksek sayıda aparat takmaya başlarken televizyon haberine çıktım. Bu sayede İSKİ tarafından görüldüm ve bana plaket verdiler. Bu aparatları ücretsiz dağıtacağız dediler, bir miktar dağıttılar. Daha sonra ben birçok yüksek kademedeki insana bunu anlatmaya çalıştım. Yöneticiler pek umursamadılar ama bu aparatlar o kadar ucuz ve yararı o kadar fazla ki, bunun zorunlu hale gelmesine inanan insanlardanım” ifadelerini kullandı.

“MİSAFİRLERİME APARAT HEDİYE EDİYORUM”

Aparat için maliyet hesaplamaları da yapan Altunışık, “Bu aparatların tüm Türkiye'ye ücretsiz dağıtılmasının maliyeti yaklaşık 100 milyon TL. Yani bir futbolcunun bir yılda aldığı para ile tüm Türkiye tasarruflu hale geliyor ve Türkiye'nin yıllık kârı 4 milyar TL oluyor. Bir okulun su faturası 5 bin TL yerine 3 bin TL geldiği zaman devlet 2 bin TL kâr yapacak. Bunu hizmette kullanacak veya okullarda, hastanelerde, kamu kuruluşlarında... Evlerde faturalar yüzde 40 aşağıya düşüyor, örneği var ben binlerce dağıttım” dedi ve sözlerine şunları ekledi: “Ben bu projeye başladığımda yetkililer görsün diye aracımın arkasına yazılar yazdım. Aracımın içinde de bilgilendirme yazıları var. Aracıma binen misafirlerime de ücretsiz aparat hediye ediyorum. Hem bilgilendirme çalışması yapıyorum hem de sosyal medyada destek bekliyorum. Birilerinin bunu duymasını sağlamak istiyorum” dedi.

“HEPİMİZİN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR”

“Su tasarrufu konusunda tüm yurttaşların duyarlı olması gerektiğini ifade ederek “Hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Bu aparatın maliyeti çok uygun, yaklaşık 5 TL. Belki devlet bunu yapsa çok daha ucuza mal edebilir. Bu aparat tüm bataryalara standart olarak takılabiliyor. Türkiye'deki en büyük sorun, bataryaların su çıkış noktalarının standartsız olması. Sanayi Bakanlığı musluk üretiminde bu konunun üzerinde durmalı”dedi.

Aparat dağıtmanın dışında çok farklı sosyal projeler yürüten Altunışık, “Gana, Kamerun ve Çad’da su kuyuları açılmasına vesile oldum. Daha önce Afrika’ya gittiğim için insanların su kuyuları açılmasını talep ettiklerini gördüm. En önemli projem de İstanbul trafiğine çözüm projem. Eğer projelerim hayata geçerse İstanbul trafiği çok rahatlayacak. Bu projeleri ve fikirleri insanlara aktarabilmek için SALİH ALTUNIŞIK TAKSİCİ adında bir Youtube kanalı kurdum. Oradan tüm projelerimi detaylı bir şekilde anlattım. Tüm okuyuculardan hem su tasarrufu aparatının dağıtılması konusunda hem İstanbul trafiğini çözecek projelerimin hayata geçmesi konusunda destek bekliyorum” şeklinde konuştu.