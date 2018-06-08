İstanbul, Kadıköy Çevre Festivali'nde buluştu

Kadıköy Belediyesi’nin bu sene ikinci kez düzenlediği Kadıköy Çevre Festivali sona erdi. “Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve biyolojik çeşitlilik” temasıyla düzenlenen ve 68 çevre örgütünün katıldığı 4 günlük festivale 28 bin kişi katıldı

Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 31 Mayıs -3 Haziran günlerinde düzenlenen festivalde doğaya emek veren 68 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatif yer aldı. Her bir köşesinde rengârenk etkinlik, atölye ve gösterimlerin yer aldığı festivalde, müzikten tiyatroya, danstan yarışmalara kadar birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi, doğayı odağına alan tüm bileşenleri Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya getirdi. Okulların da davetli olduğu festival, Çocuk Sanat Merkezi’nin konseriyle başladı. Gösterinin ardından Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı’nın, çocukları olası afetlere karşı bilinçlendirmek için hazırlayıp oynadığı “Bir Afet Masalı” oyunu sergilendi.

“DENİZ CANLILARININ TÜRÜ AZALIYOR”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Marmara Denizi’nde giderek artan kirliliğe dikkat çekti ve kirlilik nedeniyle denizlerdeki canlıların tehdit altında olduğunu söyledi. Nuhoğlu “Deniz canlılarının sayıları ve türleri her geçen gün azalıyor. Marmara Denizi geçmişte 200’e yakın canlı türünün yaşadığı bir denizdi. Şu anda sadece 7 çeşit balık türü bulunuyor.” diye konuştu. Kent içindeki yeşil alanların ortadan kalktığını söyleyen Nuhoğlu “Bundan beş yıl önce bugün Taksim Gezi Parkı’nda bir direniş başladı. Milyonlarca insanın aslında düşüncesi ne olursa olsun, en sağından en soluna kadar Türkiye’nin geleceği için oluşturdukları bir modeldi. Gezi Parkı direnişinde yaşamını yitirenleri rahmetle anıyor, bu mücadeleye katılan herkesi selamlıyorum.” dedi.

Program kapsamında Kadıköy’de en fazla bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pil toplayan 3 okula ödül ve plaket verildi. Ayrıca Tap – Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Neslihan Bahar, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na bir plaket verdi. Festival ilk gününde Limon Ekimi, Çocuklara Sağlıklı Atıştırmalıklar, Kaktüs ve Sukkulent Yetiştiriciliği, Origami gibi atölyelere de ev sahipliği yaptı.

Festivalin ikinci gününde Kısa Film Kolektifi’nin film gösterimi yapılırken File & Sepet Yapma, Geri Dönüşüm Atölyesi gibi pek çok atölye de yapıldı. Söyleşilerin de olduğu festivale Zeliha Sunal “Ambalaj Atıkları Çöp Değildir”, Şafak Pavey “Doğal Kaynaklar ve Çevre Politikaları” başlıklarıyla konuk oldu.

“ÇEVRE KONUŞULDU”

Okullara yönelik etkinliklerin yoğunlukta olduğu festivalde, doğayı merkeze alan çok sayıda panel ve söyleşi yer aldı. 2 Haziran Cumartesi günü Kadıköy Çevre Festivali’nin en hareketli olduğu günlerden biri oldu. Prof. Dr. Haluk Gerçek, Dr. Duygu Erten, Gila Benmayor, Esat Temimhan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Kadıköy’ün Dönüşümünde Yeşil Bina ve Ulaşımın Önemi” paneli ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından organize edilen “Bütün Boyutları ile Kanal İstanbul Paneli” günün önemli söyleşilerinden oldu. “Mega Projelerin Kuzey Ormanlarına Etkisi”, “Karadeniz’in Vahşi Maden Projeleri”, “Permakültür Şehirde” Cumartesi yapılan söyleşiler arasındaydı.

“KANAL İSTANBUL TARTIŞILDI”

TMMOB’un düzenlediği Kanal İstanbul’un tartışıldığı söyleşide konuşan Raşit Deniz, projeyi uygulayabilmek için birçok imar yasasının çekildiğini veya yeni yasalar hazırlandığını söylerken Dilek Yüksel, Kanal İstanbul projesinin su kaynaklarına yakın olması sebebiyle birçok tehlikeyi beraberinde getirdiğini belirtti. Utku Fırat, “Projenin yaşam alanlarına birden fazla yönden etkisi bulunuyor. Tarihsel olarak baktığımızda alanda bulunan Küçükçekmece Lagün’ü 1. Derecede Tarihi eser olarak geçerken önce bunu derecesini dörde çektiler sonra da tarihi eser olmaktan çıkardılar. Lagün’ün bulunduğu bölgeler göçmen kuşların dinlenme alanı olarak kullanılıyor. Bu canlılara da zarar verecek. Asıl mesele ise hafriyat.” sözleriyle projenin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞEHİRCİLİK FELAKETİ”

Prof. Dr. Haluk Gerçek, Dr. Duygu Erten, Gila Benmayor, Esat Temimhan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Kadıköy’ün Dönüşümünde Yeşil Bina ve Ulaşımın Önemi” panelinde konuşan Prof. Dr. Haluk Gerçek, Kadıköy’de uygulanan kentsel dönüşümün bir şehircilik felaketi olduğunu söylerken, örnek olarak Özgürlük Parkı’nın hemen yanında bulunan Taşyapı binalarını gösterdi.

Kadıköy’de yaşayan gazeteci Gila Benmayor kentsel dönüşümün Kadıköy’e bir saldırı olduğunu söyledi, “Kadıköy’de işler çok ilkel yürüyor. Ben yapılan bu binaların sağlam olduğuna da inanmıyorum.” dedi.

Panelde yeşil binaları anlatan Dr. Duygu Erten, “Yeşil bina; enerjinin, suyun verimli kullanıldığı doğayla uyum içinde olması için tasarlanan binalardır. Sadece kar ve rant odaklı bakılan projelerde bu gibi teknikler maliyeti arttırdığından müttehitler buna yanaşmamaktadır.” dedi.

“ÇEVRE KANUNU GENİŞLETİLMELİ”

Festivalin son günü olan Pazar günü Prof. Dr. Saadet Karakulak (İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yard.), Gökhan Karakaş (Milliyet Gazetesi Muhabiri), Serco Ekşiyan, Kenan Gedikli (Geleneksel Balıkçılık Derneği), Metin Karadağ (Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı), İlyas Torlak (İstanbul Balık Üreticileri Koop. Başkanı)’ın katıldığı “Geçmişten Geleceğe Denizlerimiz” ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun katıldığı “Çevre Hakkı” söyleşilerinin yanı sıra, “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme”, “Hava Nasıl Buralarda?”, “İki Pedal Bir Kent” gibi iklim, gıda, kent konulu söyleşiler yapıldı.

“Çevre Hakkı” üzerine konuşan CHP İstanbul Milletvekili adayı ve Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, “Çevre hakkı kamu yararı ekseninde siyasal düşünce farkı gözetilmeksizin geliştirilebilecek olan bir alandır. Hiçbir zaman içtiğimiz su, yediğimiz ekmek ve soluduğumuz hava birbirinden ayrı değildir. Birlikte mücadele edebileceğimiz, buluşabileceğimiz bir alandır. Birçok çevre felaketinin en büyük sebeplerinden biri aslında Anayasa’ya uyulmamasıdır. Eğer Anayasa’ya saygı gösterilseydi Soma katliamı yaşanmayacaktı bu ülkede.” diye konuştu.

“NÜKLEERE GEREK YOK”

Nükleer Karşıtı Platform’dan Mevhibe Gözcelioğlu ve Özgür Gürbüz’ün katılımıyla gerçekleşen panelde Akkuyu’da temeli atılan nükleer santral konuşuldu. Gürbüz, “Nükleer santrallerdeki tehlikenin büyüklüğü apaçık ortada olmasına rağmen ülkemiz nükleer lobilerin açık faaliyet alanı haline getirilmiştir.” dedi. Platform sözcüsü Mevhibe Gözcelioğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından “göstermelik” bir şekilde temeli atılan Akkuyu’daki nükleer santral projesi dünyanın en pahalı, en kirli ve en tehlikeli elektrik üretme biçimi olduğunu söyledi.

HER KÖŞEDE RENKLİ ATÖLYELER

Festival alanında her gün müzik sesleri yükseldi. Gün boyu müzik ve piyano dinletilerinin düzenlendiği festivalde Sade Kaave, Çağdaş Müzik Topluluğu, Zeytin gibi müzik toplulukları sahne aldı. Sevilen müzik gurubu Pinhani, Cumartesi akşamı konser verdi. Festivalin katılımcıları sadece İstanbul’la sınırlı değildi. Bergama’dan Ovacık’a, Munzur’dan Yırca’ya kadar çevre mücadelesinde yer alan pek çok grup festival alanında yerini aldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kadıköy Kent Konseyi, Kuzey Ormanları Savunması, Yeryüzü Derneği, ALİKEV Vakfı, Karadeniz İsyandadır Platformu, Kadıköy Kent Dayanışması, Bergama Kadın Girişimi, TMMOB gibi pek çok yaşam ve doğa savunucusunun yer aldığı festivalde hemen hemen her stantta atölye düzenlendi.

KARDEŞ KENTTEN KATILIM

Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali’ne Friedrichshain-Kreuzberg Belediye Başkan Yardımcısı Knut Mildner-Spindler, eşi Fatma Mildner-Spindler ve danışmanı Tanja Podubin de katıldı. Kadıköy Belediyesi’nin Atık Yönetimi konusunda yaptıkları hakkında ve Avrupa Birliği ile ortak finanse edilen “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylem Planı” projesi ile ilgili sorular soran Mildner-Spindler, Kadıköy Belediyesi’yle daha fazla ortak proje yapmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Ayrıca Kadıköy Belediyesi’nin hizmete açtığı merkezleri de ziyaret eden Mildner-Spindler ve ekibi; hem sosyal belediyeciliğe verdiği önem, hem de tarihi eserlerin korunmasına yönelik verilen çabalardan ötürü Kadıköy Belediyesi’ne tebriklerini iletti.