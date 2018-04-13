İklim elçileri hazırlanıyor

İklim Elçileri Danışma 2. Toplantısı, 8 Nisan Pazar günü Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşti

“Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi” kapsamında ilki, 1 Nisan Pazar günü düzenlenen İklim Elçileri Danışma Toplantılarının ikincisi Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

18-29 yaş arası 150 gönüllü genç ve 30 yaş üstü 150 gönüllü katılımcının iklim elçisi olması hedeflenen projenin ikinci toplantısının konuşmacıları; Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Barış Gençer Baykan ile Kadıköy’ün Kurumsal ve İlçe bazında sera gazı envanterini hesaplayarak “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) Taslak Raporu”nu hazırlayan Demir Enerji firmasından Caner Demir ve Hilal Tuncer’di.

Yrd. Doç. Dr. Barış Gençer Baykan konuşmasında katılımcılara “İklim Değişikliği ve Kentler, Azaltım ve Uyum Stratejileri ve Avrupa Kentlerinden İyi Örnekler” konusunda bilgi verdi. Demir Enerji firmasından Hilal Tuncer ise, öncelikle “Kadıköy’ün Sera Gazı Salımları”na ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı. Konuşmasının devamında, veri toplama aşamasından sonra 15 Şubat 2018’de ilk taslağı oluşturularak akademisyenler, sivil toplum örgütleri, yerel/merkezi yönetim ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 57 uzmanın görüşüne açılan, böylece İlçemizde iklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı hedefler ve çözüm önerileri eklenen “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) Taslak Raporu”nu anlattı.

İklim Elçileri son danışma toplantısı 18-29 yaş arası grup için 13 Nisan 2018 Cuma 13.30-17.00 ve 30 yaş üstü grup için 14 Nisan 2018 Cumartesi 09.00-12.30 saatlerinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında katılımcıların görüş ve önerilerinin alınacağı üçüncü (son) toplantı çalıştay şeklinde düzenlenecek. World Cafe tekniğinin kullanılacağı çalıştaya katılarak “İklim Eylem Planı”na katkıda bulunmak isteyenler, iklim.kadikoy.bel.tr/iletisim/basvuru adresinden başvuru yapabilirler.

Çalıştaya katılım için önceki toplantılara katılım şartı aranmıyor. Kendi yaş grubuna uygun gün ve saatte gelemeyen katılımcılar, diğer oturumlara da katılabiliyor.