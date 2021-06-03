İklim Elçileri doğaya sahip çıkıyor!

İklim değişikliğine dikkat çekmek için 'İklimin Ayak İzleri Seminerleri', belgesel gösterimi ve panel düzenleyen İklim Elçileri, çevrenin korunmasında örnek olacak etkinliklere imza atıyor.

İklim değişikliği tüm dünyayı etkileyen çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Doğaya ve çevreye emek verenler, bu sorunun çözümüne dikkat çekmek için etkinlikler ve eylemler düzenliyor.

KADIKÖY’ÜN İKLİM ELÇİLERİ

Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri de küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında birçok etkinliğe imza attı. Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri Koordinatörü Işık Baştuğ ile İklim Elçileri'ni ve yaptıkları çalışmalar üzerine konuştuk.

- Kadıköy Belediyesi ‘İklim Elçileri’ fikri ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Kadıköy Belediyesi 2009 yılından beri ilçemizde iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya çalışıyor. Bu çalışmalarından biri olan ve 2018 yılında tamamlanan “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi” bu anlamda bir model teşkil ediyor.

Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi’nin öne çıkan iki önemli faaliyetinden birincisi Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları'nın hazırlanması, ikincisi ise Kadıköy’de iklim değişikliği ile mücadele alanında yerel bir sahiplenme platformu oluşturmak. Bu platformun oluşturulması için 2018 yılı Mart ayında Kadıköy Belediyesi tarafından “İklim Elçileri Danışma Toplantıları” düzenlendi. Bu toplantılara katılan Kadıköylüler iklim değişikliği konusunda eğitim aldılar, Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları'nın hazırlanmasına katkı sağladılar. Böylece Kadıköy Belediyesi İklim Elçisi olmaya hak kazandılar.

-İklim Elçisi kimdir ve amacı nedir?

İklim Elçisi; Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları’nı halka duyuran, yaygınlaştıran, Kadıköy Belediyesi’nin iklim değişikliği ile mücadele çabalarına destek olarak sorumluluk alan, önce kendi evinde sonra apartmanında, sokağında, mahallesinde bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı rol üstlenen kişidir.

“İKLİM İÇİN SES VER”

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik farkındalık yaratmak için 89 ülkede 748 noktada gerçekleştirilen İklim İçin Ses Ver (Rise for Climate) etkinlikleri kapsamında 01 Eylül 2018 tarihinde Koşuyolu Parkı’nda halka açık olarak Naomi KLEIN’ın “Bu Herşeyi Değiştirir” belgesel gösterimini yaptı. İklim İçin Ses Ver etkinlikleri kapsamında Kalamış Atatürk Parkı’nda 08 Eylül 2018 tarihinde yetişkinlere ve çocuklara yönelik farklı atölyeler, perküsyon gösterileri ve paneller düzenledi. İklimin Ayak İzleri seminerleri kapsamında afete dirençli kentler, atıklar, kentlerde iklim değişikliği ve kentsel ısı adaları, enerji, yeşil binalar konuları da ele alındı.

“ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK”

İklim Elçileri, Kadıköy Belediyesi Enerji Eylem ve Adaptasyon Planları’nın görünürlüğünü arttırmaya, iklim değişikliğinin Kadıköy üzerindeki etkilerini azaltacak veya önleyecek faaliyetleri uygulamaya, ilgili faaliyetlerin stratejik plan ve plan notlarına girmesi için ilham olmaya devam edecek. Toplulukları ve ağları iklim eylemi konusunda bilgilendirmeye ve desteklemeye devam edecek. İklim eylemi ile çevrenin korunmasında örnek olacak etkinlikler düzenleyecek. Kadıköylüler, sivil toplum kuruluşları, ilgili paydaşlar ve kamu kurumları arasında bir köprü olmaya devam edecek.

-Kimler İklim Elçisi olabilir?

Doğaya ve çevreye gönül vermiş, Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları’nı uygularken bizimle beraber hareket etmek isteyen, Kadıköy’ün 2050 vizyonu hazırlanırken katkıda bulunmak isteyen, Kadıköy’de yaşayan, okuyan veya çalışan herkes İklim Elçisi olmak için bizimle iletişime geçebilir. Bizimle iletişime geçmek ve bilgi almak isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan veya iklim.elcileri@gmail.com e-posta adresinden ve iklim.kadikoy.bel.tr web sitesinden bize ulaşabilir.

Dünya Çevre Günü'nde çevrimiçi buluşma

Kadıköy Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında her yıl gerçekleştirilen 'Çevre Festivali''nde bul yıl pandemi nedeni ile yüz yüze değil çevrimiçi olarak buluşuluyor. 'Kentte Ekolojik Yaşam' teması altında 'Doğaya Emek Ver' sloganı ile düzenlenen etkinlikler, 29 Mayıs ve 26 Haziran tarihleri arasında hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik gerçekleşiyor.

Kentte Ekolojik Yaşam teması altında hazırlanan 'İklim Değişikliği nedir? Kentlere Etkileri Nelerdir', 'İklim Uyum Planı:Ekosistemler ve İklim Değişikliği', 'İklim Uyum Planı:Doğa Tabanlı Çözümler', 'Soso ile Kompost', 'İklim Dansı Kitabı ile Doğanın Ritmi' gibi etkinliklere katılım sağlamak ve program hakkında detaylı bilgi edinmek için http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.