Haftalık Bağımsız Gazete 28 Ağustos 2020
Kültür Sanat
Karikatür Evi kayıtları başladı
Karikatür Evi kayıtları başladı
Çevre
Denizatı Doris Kadıköy’de iş başında
Denizatı Doris Kadıköy’de iş başında
Edebiyat hayatımızdan hatırlamalar
Muzaffer İzgü: Kanlı Gülmece
Muzaffer İzgü: Kanlı Gülmece
Sağlık
TTB'den Koca’ya çağrı:”Ölüyoruz”
TTB'den Koca’ya çağrı:”Ölüyoruz”

İki belediye hayvanlar için elele verdi

Kadıköy Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi, Haydarpaşa Garı ve çevresindeki kazı alanında yaşayan sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için ortak çalışma yürüttü

İki belediye hayvanlar için elele verdi
GazeteKadıköy

Haydarpaşa Garı ve çevresindeki arkeolojik kazı alanında açlık ve hastalıkla mücadele eden köpekler iki belediyenin ortak çalışması ile hayata döndürüldü. Kadıköy ve Üsküdar belediyelerinin Veteriner İşleri Müdürlükleri ekipleri, iki belediyenin sınırlarında yer alan, kazı çalışmaları nedeniyle girişlerin yasaklandığı bölgede zor şartlar altında yaşayan sokak hayvanları için özel izinle çalışma yürüttü.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu ve gönüllülerin katılımı ile veteriner ekiplerin denetiminde gerçekleşen çalışmada, kısırlaştırılacak ve ileri derece hastalıkları olan köpekler tedavi edilmek üzere Kadıköy ve Üsküdar belediyelerinin hayvan barınaklarına götürüldü. Tedavileri tamamlanan köpekler iyileşmelerinin ardından tekrar aynı bölgeye bırakılacak. Öte yandan bölgede yaşamını sürdüren sokak hayvanları için bol miktarda mama bırakıldı. Haydarpaşa civarındaki girişe yasak bölge kene ve pire gibi zararlılardan, hayvanlara zarar vermeyecek şekilde ilaçlanarak temizlenecek

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.