“Haydarpaşa kıyısı dolgu alan olmasın”

Kadıköy Kent Dayanışması Rıhtım’da devam eden çalışmaları “betonlaştırma” olarak nitelerken, Haydarpaşa kıyısına dolgu alanı yapılmaması için imza kampanyası başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş’ın 2014 yılında Fikirtepe’de duyurduğu, Haydarpaşa’dan Deniz Otobüsü İskelesi’ne kadar olan sahil bandının yayalaştırılmasını kapsayan “Kadıköy İlçesi Vapur İskelesi-Et Balık Kurumu Arası Cadde Düzenleme İnşaatı” devam ediyor.

Proje kapsamında 230 bin metrekarelik Kadıköy sahili, metro istasyonu, Haldun Taner Tiyatrosu, vapur iskeleleri, Rıhtım Caddesi ve Haydarpaşa arasındaki 60 bin metrekarelik alanın yayalaştırılması hedefleniyordu. Yine proje kapsamında Rıhtım Caddesi’nde trafiğin yer altına alınacağı, meydandaki döşemelerin yenileneceği, kıyı düzenlemesi yapılacağı açıklanmıştı. Ayrıca mevcut ağaçların korunarak, yeni ağaçlar dikileceği ve meydandaki başöğretmen Atatürk Anıtı çevresinin düzenlenerek yeşillendirileceği vaat edilmişti.

Projenin duyurulmasının ardından geçen 5 yılda sadece sahil boyunca yapılması planlanan dolgu alanlarının bir bölümü tamamlandı. Kalan kısımlarda çalışmalar devam ederken, tamamlanan alanların çevre düzenlemesinin aylar geçmesine rağmen yapılmamış olması Kadıköylülerin tepkisini çekmişti.

Rıhtım projesine bir itiraz da Kadıköy Kent Dayanışması’ndan geldi. Konsey, projenin “seyir terası” adı altında betonlaştırma projesi olduğunu söylerken, bitmeyen alanlar arasında yer alan Haydarpaşa Sahili’ne dolgu alan yapılmaması için imza kampanyası başlattı.

“RIHTIM İŞGAL ALTINDA”

Kent Dayanışması tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rıhtımda denizi doldurarak alanı yürüme ve seyir terası adı altında betonlaştırdığını söylerken, Kadıköy Rıhtımı’nı işgal altında olarak değerlendirdi. Dayanışmanın açıklamasında, “Kadıköy rıhtım etrafı seyyar satıcılar ve otobüs ana durakları ile dolu. Kadıköy-Karaköy İskelesi’nden Haydarpaşa Camii’ne kadar her yer işgal altında. Haydarpaşa Gar önündeki sahil şimdilik doğal haliyle duruyor. Kadıköylüler olarak, Haydarpaşa kıyısının doldurulmamasını ve sahilin temizlenmesini istiyoruz. Haydarpaşa kıyısı dolgu alanı olmasın.” İfadelerine yer verildi.

KADIKÖYLÜLER TEPKİLİ

Kadıköy Kent Dayanışması ve change.org’daki imza kampanyasının altına Kadıköylülerden bir çok yorum geldi. Yorumlardan birinde “Her yeri doldurdular ekolojiyi, doğal hayatı, yeşil alanları, tarihi dokuları, denizleri ve içindeki canlıları mahvettiler. Haydarpaşa’ya da el sürdürmeyelim artık yeter.” ifadeleri yer alırken diğerinde “Kadıköy yaşamaya çalıştığımız evimiz, ilçemiz, yaşam alanımızın rant alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz.” denildi. Bir vatandaş ise tepkisini “Doğamız katlediliyor. Çocukluğum katlediliyor” sözleriyle dile getirdi.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMADI

Eminönü İskelesi’yle Beşiktaş İskelesi arasında kalan kazıklama tekniğiyle yapılan dolgu alan çalışması yaklaşık 2 yıl önce bitti. Yine inşaatı aynı zamanda başlayan Çekmeköy dolmuş duraklarıyla TURYOL’un Eminönü İskelesi’nin arasında kalan, otobüs duraklarına bakan alan ise biteli yaklaşık bir yıl oluyor. Yine otobüs duraklarına paralel ve TURYOL’un Eminönü İskelesi ile Şehir Hatları’nın Eminönü-Karaköy İskelesi arasındaki çalışmalar ile Haydarpaşa Garı tarafındaki alanda çalışmalar ise hala devam ediyor.

Fakat inşaatların bitmesine rağmen tamamlanan alanlarda çevre düzenlemesi yapılmaması alanları kullanışsız kılarken görüntü kirliliğine neden oluyor. Projede seyir terasları, banklar, yeşil alan ve ağaçlar bulunurken mevcut durumda alanda birikecek olan suyu atacak gider dahi bulunmuyor. Çukurda kalan alanlara gider yapılmaması ise yağmur yağdığında sahil şeridini kullanılmaz hale getiriyor.