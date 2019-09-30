Doğa savunucuları, sular altında kalacak 12 bin yıllık Hasankeyf’e ses vermek için Yoğurtçu Parkı’nda buluştu

Hasankeyf Koordinasyonu, 12 bin yıllık tarihi antik kent Hasankeyf’i sular altında bırakacak projeye karşı ses çıkarmak için Yoğurtçu Parkı’nda “Hasankeyf ve Dicle Vadisi için buluşuyoruz” etkinliği düzenledi. 28 Eylül Cumartesi günü düzenlenen buluşmada fotoğraf, belgesel ve tiyatro gösteriminin yanı sıra ekoloji hareketleri tarafından kurulan stantlarda bilgilendirme atölyeleri de gerçekleştirildi. Parktaki ağaçlara, “Hasankeyf yaşasın, Dicle özgür aksın”, “Doğa kazanacak, yaşam kazanacak, Kaz Dağları kazanacak”, “Hasankeyf’ten Kaz Dağları’na buradayız” yazılarının yer aldığı pankartlar asıldı.

“UTANÇ ONLARINDIR”

Etkinlik, Yönetmen Ali Ergül’ün çektiği “Suyun Ölüm Tarihi” adlı belgeselle başladı. Belgesel gösteriminin ardından Batman Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Demir konuşmasını gerçekleştirdi. Hasankeyf’in çığlıklarını duyurmak için İstanbul’da olduklarını söyleyen Demir, “Onlara inat bütün dünya Hasankeyf’in başına getirilenleri bilecek. Bunları yapanları lanetleyecek, utanç tablolarını alınlarına asacağız. İsminin anılmasını, dile getirilmesini istemiyorlar. Onlara inat her yerde Hasankeyf diyeceğiz. O bölgenin hafızasını yok ediyorlar. Evet şu anda sular tutulmuş olabilir, Hasankeyf tahliye olabilir ama onlar insanlık tarihinde kaybedecekler. Evet enerji üretim bakımından en pahalı baraj olduğunu biliyorlar ona rağmen bölgeyi insansızlaştırmak istiyorlar. İnsanlığın karşısına çıkamayacaklar. Zafer bizimdir, utanç onlarındır.” diye konuştu.

Etkinlik, sanatçılar Ali Doğan Gönültaş, Ayfer Düzdaş, Cem Erdost İleri, Defjen, Merih Aşkın, Metin Kahraman, Taylan Yıldız ve Ümit Taşkıran’ın sahne aldığı müzik dinletileriyle son buldu.

SİT ALANI İLAN EDİLMİŞTİ

Tarihi 12 bin yıl öncesine kadar uzanan arkeolojik bulgulara ev sahipliği yapan Hasankeyf, 1981 yılında bütünüyle sit alanı ilan ederek koruma altına alınmıştı. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen Ilısu barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Hasankeyf’ten çeşitli kültür varlıklarının taşınma süreci ise devam ediyor. Ilısu Barajı’nın yapımıyla birlikte hem ilçedeki tarihi eserlerin hem de vatandaşların taşınması için yeni yerleşim alanı kuruldu.