Haftalık Bağımsız Gazete 27 Aralık 2019
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Gıdayı konuşacaklar

Adil, yerel, temiz ve doğaya saygılı üretim ve tüketim yaklaşımı ile gıda güvenliği alanında çalışan 19 sivil girişim Kadıköy’de buluşuyor

Gıdayı konuşacaklar
GazeteKadıköy

İstanbul’da biraraya gelecek olan gıda alanında çalışan 19 inisiyatif ve sivil toplum kuruluşu, ülkemizdeki gıda kooperatifleri deneyimlerini masaya yatıracaklar. Temiz ve doğaya saygılı üretim yapan üreticiler ile gıda kooperatiflerinden faydalanan türeticileri de biraraya getirecek olan girişim, endüstriyel tarıma alternatif olarak gelişen bu yurttaş girişimlerinin yarattığı dönüşümü de tartışacaklar.

Toplantıda üreticiler ile türeticiler, gıdaya erişimdeki radikal yöntemler, yerel yönetimler ve gıda toplulukları arasındaki iş birliği konuları, gıdaya erişimde katılımcılık modelleri ile endüstriyel üretimin iklim krizindeki rolünü ele alacaklar.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen Gıda Toplulukları ve Kooperatifleri Çalıştayı, 29 Aralık Pazar günü Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Etiketler; #gıda #kooperatif
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