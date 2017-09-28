Gıda için şenlik

Dünya Gıda Günü kapsamında Kadıköy’de “Gıda Şenliği” düzenlenecek

Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda, 14-15 Ekim tarihlerinde “Üşenme Hazırla, Geleneksel Gıdadan Şaşma” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte geleneksel gıda üretimi, gıda güvenliği ve kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekilecek.

Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu, Kadıköy Belediyesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Veteriner Odası, Yeryüzü Derneği, Buğday Derneği, Fikir Sahibi Damaklar, Fenerbahçe Permakültür Bahçesi işbirliğiyle hayata geçirilecek şenlikte, gıda güvenliği ve kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekmek üzere çeşitli seminerler ile geleneksel gıda üretiminin konu edileceği atölye çalışmaları yapılacak.

Gıda Şenliği’nde stant açmak ve atölye düzenlemek isteyen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, 30 Eylül 2017 saat 17.00’e kadar kentkonseyi@kadikoy.bel.tr adresi üzerinden iletişime geçebilir…

TEMA GIDA GÜVENLİĞİ

Her yıl 16 Ekim tarihi “Dünya Gıda Günü” olarak kutlanıyor. 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) doğum günü de sayılan gün kapsamında, dünya genelinde açlık ve yoksulluk temaları için farkındalık yaratmak, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunmak amacıyla yıl boyunca FAO üyesi ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yılki tema ise “dünya üzerindeki hareketliliğe ve göç üzerine, göçün geleceğini değiştirmeye, gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yapmak” olarak belirlendi.