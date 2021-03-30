Gıda atıklarını kullanma tüyoları

Elma kabuğundan sirke, havuç kabuğundan zeytinyağlı, sebze sapından omlet… Tüketilmeyen ve çöpe atılan bir çok gıdayı farklı değerlendirerek doğaya dost bir yaşam sürebileceğinizi biliyor musunuz

Marketten ya da pazardan aldığımız sonra dolapta unuttuğumuz, birkaç gün sonra bozulan gıdaları çöpe atmak sadece cebimize değil doğaya da zarar veriyor. Tüketilmeyip çöpe atılan gıdalar iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri. Çünkü metan gazının salınmasında önemli bir rol oynuyor. Oysa biraz özen ve dikkatle gıda israfını minimuma indirmek mümkün.

Geçtiğimiz hafta “Atıksız mutfak mümkün ama nasıl?” haberimizde bir çok gıdanın geri dönüşebileceğine, farklı tatlara lezzet katabileceğine yer vermiştik. Bu hafta da küçük tüyolarımızla devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda da atıksız mutfak için tarifler vermeye devam edeceğiz.

NELER YAPABİLİRSİNİZ?

* Karpuz, portakal, elma kabuklarından reçel yapabilirsiniz.

* Havuç, kabak, kereviz, soğan, pancar ve limon gibi sebze meyvelerin kabuklarını atmayıp biriktirebilir; tavuk, et, sebze suyu yaparken kullanabilirsiniz. Yine sebze kabuklarını yağlı kağıda koyup fırında kurutabilir, daha sonra blendırdan geçirip sebze çeşnisi yapabilirsiniz.

* Limon, mandalina, portakal kabuklarını kurutup öğüterek keklere ekleyebilirsiniz.

* Kabak, havuç kabuklarından zeytinyağlı yapmayı deneyebilirsiniz.

* Domates kabuklarını fırında kurutup sonra öğüterek çorbalara, yoğurt üzerine serpiştirmek iyi bir fikir olabilir.

* Lahananın dış yapraklarını sauerkraut, yani fermente lahana turşusu yapmak için kullanabilirsiniz.

* Soğan kabuklarından yapılan çayın rahatlatıcı etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Denemek için iyi bir alternatif.

* Bazı meyve ve sebze kabukları cilt için de son derece yararlı. Salatalık kabuklarını göz maskesi yapabilir, avokado kabuklarının içini yüzünüze sürebilirsiniz

* Limon kabuğunu su ısıtıcısına koyup içindeki su ile birlikte kaynatıp bir saat beklettikten sonra durulayarak, su ısıtıcısının içinde biriken mineralleri temizleyebilirsiniz.

* Pirinci sakladığınız kavanoza limon kabuğu eklerseniz limon kabuğunun aroması zamanla pirince işler, ortaya nefis kokulu bir pilav çıkar.

* Elma kabuklarından jöle yapabilir ya da biraz tereyağı, şeker ve tarçınla karıştırıp fırına atarak tatlı bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Elma kabuklarını değerlendirmenin bir yolu da buzlukta saklamak. İhtiyacınız olduğunda içeceklere kıvam, vitamin ve lezzet katmak için kullanabilirsiniz.

* Ceviz kabukları saçlar için mucizeler yaratır. 10 dakika kaynatıp saçlarınızı yıkamak için kullanabilirsiniz.

* Sebzelerin saplarından çorba, omlet, krep, ekmek yapabilir, turşu kurabilir, mücver yapabilirsiniz.

* Kereviz saplarından çorba yapabilirsiniz.

* Biber sapları turşu içine katılabilir, lezzet katar.

* Soyulan narenciye kabukları çöpe atmak yerine biriktirip temizlik sirke si yapılabilir.

* Limon kabuklarını bulaşık makinesinin kaşıklık bölümüne yerleştirebilirsiniz, hem makineniz mis gibi kokar, hem de bulaşıklarınız parlar.

* Pörsüyen sebzeler (maydanoz nane vb.) soğuk suya konur, içine buz atılır, bir saat sonra sebzelerin canlandığı gözlemlenir.

* Soğan, pancar, havuç vb. gibi gıdaların kabukları kumaş boyama maddesi olarak da kullanılabilir.

EKMEK KRAKERİ

En çok çöpe atılan gıdalardan biri ekmek. Oysa bayatlamış ekmekleri çok farklı şekillerde değerlendirmek mümkün. Bunlardan biri de ekmek krakeri.

Ekmekleri küçük parçalar haline getirdikten sonra üzerine yoğurt, zeytinyağı, tahin, tuz, çekirdek koyup karıştırın. Elde ettiğiniz yoğun kıvamlı hamuru merdane yardımıyla açın. Açılan hamuru tepsiye yerleştirip 150 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Yine ekmekleri küçük parçalar haline getirip üzerine zeytinyağı, nane karışımını döküp çorbalar için kıtır ekmek de yapabilirsiniz.