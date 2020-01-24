Gençler gelecek için buluştu

Ülkenin farklı yerlerinden Kadıköy’e gelen genç iklim aktivistleri, daha iyi bir gelecek için mücadele yollarını konuştu

Simge KANSU

Farklı illerden yaklaşık 30 öğrencinin katılım gösterdiği “Gelecek İçin Cumalar” etkinliği 19 Ocak Pazar günü Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi’nde gerçekleşti. Genç iklim aktivistleri, iklim krizi üzerine sohbetler gerçekleştirdi ve oyunlar oynadı. Etkinliğe Bursa, Konya, Ankara ve Bodrum’dan öğrenciler de katıldı.

“Gelecek İçin Cumalar” hareketini Türkiye’de başlatan ortaokul öğrencisi Atlas Sarrafoğlu, Greta Thunberg sayesinde bu yola girdiğini söyledi. “Greta’yı sosyal medyada ilk izlediğim an gözündeki parıltıyı gördüm” diyen Sarrafoğlu, onun bir şeyleri başarabileceğini gördüğü anda tüm insanlığın geleceği için kendisinin de hareke geçtiğini belirtti. “İlk grevimiz olan 15 Mart Bebek Parkı grevi için sosyal medyada bir çağrıya çıktım. Greve 700 kişi katıldı, bu kadar büyük olacağını ben de beklemiyordum. Sonrasında 24 Mayıs grevine 300-400 kişi civarında bir katılım oldu. Fakat 20 Eylül’de büyük bir patlama oldu. 4 bin 500 kişinin katılımıyla Kadıköy Sahili’nden Yoğurtçu Parkı’na yürüdük.”

“BENİ MOTİVE EDİYOR”

İklim değişiminin doğal bir şey olmadığını, bu felaketi dünyaya insanların yaydığını dile getiren Sarrafoğlu, yoğun çalışma temposunun okul hayatını olumlu yönde etkilediğini söyledi. Atlas Sarrafoğlu sözlerine şu şekilde devam etti; “İklim aktivisti olmak beni motive ediyor. İklim grevlerine başlamasaydım, sadece okula gidip ders çalışsaydım buna katlanamazdım.”

Yaklaşık iki yıldır ekoloji hareketinin içinde yer aldığını söyleyen iklim aktivisti Elif Ünal, sık sık gençlerle biraraya geldiğini dile getirdi. “Farklı organizasyonlardayız ama motivasyonlarımız aynı. Hepimiz iklim krizine karşı bir şeyler yapmak istiyoruz.” dedi. Öğrencilerin grevlerine destek verdiğini ve onlarla birarada olmaktan keyif aldığını söyleyen Ünal, “Hem dünyada hem Türkiye’de eylem ve aktivizm yapmak çok zor. Ama gerçekten bu zorluğu ancak böyle aynı kaygıları duyduğun insanlarla bir araya geldiğinde aşmaya başlıyorsun ve bunlar o zaman önemini yitiriyor.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Ankara’dan katılan lise öğrencisi Bilge Yerli, “Gelecek İçin Cumalar” hareketini Ankara’da birkaç arkadaşıyla beraber başlattıklarını söyledi. Ailesinin bu süreçte kendisine çok destek verdiğini dile getiren Yerli, “Yaptığım şeyin onlar da farkındaydı. Bu konuda çok şanslıyım.” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ SORUMLU GÖRÜYORUM”

Gazeteci ve iklim aktivisti olan Can Tonbil harekete destek veren isimler arasında. Bu işi gazeteci kimliğiyle beraber yaptığını söyleyen Tonbil, iklim kriziyle alakalı olarak ne olup bittiğini anlatmaya çalıştığını vurguladı. “Bu arkadaşların kendi kendilerine iletişime geçmelerini ve bağımsız bir şekilde hareket edebilmelerini sağlayacak desteği veriyorum. Ama bu onların iklim hareketi, ben sadece destekçiyim. İklim krizi onların en büyük sorunlarından biri. Gelecekte onların çözeceği bir sorun olacak. Ben bir yetişkin olarak kendimi sorumlu görüyorum. Ve bundan sonraki krizin ceremesini çekecek kişiler bu arkadaşlar. Yetişkinlerin kendi yarattığı krizden yeni nesil etkilenecek. Burada bulunan arkadaşlar nasıl bir problemle karşı karşıya olduklarının farkındalar. Bu gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.