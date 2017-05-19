Genç girişimcilerden farkındalık projesi

Kadıköy Kent Konseyi'nin Genel Kurul Üyesi Genç Girişimciler Derneği Kadıköy Şubesi, farkındalık projesine imza attı. Dünyanın en büyük sivil hareketine imza atacak “Lets Do It!” projesini mültecilerle birlikte hayata geçirmek isteyen dernek, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile görüştü. Müdürlüğün, Kadıköy’de çevre temizliği yapılabilecek alan olarak Acıbadem’deki YTÜ Lojmanları’nı göstermesi üzerine de 13 Mayıs Cumartesi günü çevre temizliği yapıldı. Farkındalık etkinliğine Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik araçları ve malzemeleriyle katılırken dernek de gönüllüleri ve gönüllü bir şirketin sağladığı iş makinesi ile katıldı. Çevre temizliği sırasında alandaki molozlar ve çöpler toplandı. Temizlik sonunda yaklaşık üç kamyon moloz ve çöp Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün lojistik desteğiyle temizlendi. ‘Biz değilsek kim?’ , ‘Şimdi değilse ne zaman?’ felsefesiyle ve ‘Haydi hep beraber yapalım!’ sloganıyla hareket eden Genç Girişimciler, yaptıkları sosyal sorumluluk projesi ile hem kültürlerarası bir katılım sağladı hem de çevre temizliğine yönelik farkındalık oluşturdu.

Genç Girişimciler Kadıköy Şubesi, farkındalık projelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Kendimizi küçük bir kıvılcım olarak görüp, ulaşabildiğimiz herkesin bilinçli bireyler olmasını sağlayarak büyük bir aleve dönüştürmeyi kendimize hedef edindik. Bu süreçte, biz insanlığın çevreye olan zararının ne kadar çok olduğunu, yaşadığımız ortamı ne kadar bilinçsizce kirlettiğimizi farkına varma şansı yakaladık. Umuyoruz ki; tüm bireyler bu farkındalığı farkına varma fırsatını yakalar ve bilinçli bireyler olurlar. Bizler de Genç Girişimciler Kadıköy Şubesi olarak bu farkındalığa etki edebildiğimizi ve daha da edebileceğimizi umut ediyoruz. Daha güzel, daha temiz ve daha yeşil bir çevre için; hep beraber farkında olmak, farklı olmak ümidiyle…