FİKİRTEPE’DE ÜRKÜTÜCÜ SONUÇ

Kadıköy Belediyesi tarafından Fikirtepe’de yaptırılan hava kalitesi ölçümlerinin sonuçları ürkütücü düzeyde. “Partikül madde 10” (PM10) için olması gereken sınır değer son ölçümlerde iki katından fazla çıktı

Fikirtepe’de devam eden kentsel dönüşüm bölgedeki günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Uzun yıllardır hafriyat ve kazı çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan tozdan şikayetçi olan Fikirtepeliler, şimdi de hem hafriyat hem de çimento tozlarından muzdarip.

Kadıköy Belediyesi tarafından 28 Haziran’dan beri iki ayrı istasyonda yaptırılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre Fikirtepeliler adeta zehir soluyor. Fikirtepe’de “Partikül madde 10” (PM10) için olması gereken sınır değer 70 µg/m3 iken 17 Temmuz’da yapılan ölçümlerde bu oran 135,66 µg/m3, 19 Temmuz’da 161,66 µg/m3, 20 Temmuz’da ise 145,85 µg/m3 olarak ölçüldü.

Partikül madde 2,5 (PM 2,5) için olması gereken sınır değer 25 µg/m3 (DSÖ) iken 17 Temmuz ‘da yapılan ölçümlerde bu oran 115,73 µg/m3, 19 Temmuz’da 25.21 µg/m3, 20 Temmuz’da ise 91.86 µg/m3 çıktı. Olması gereken değerlerin çok üzerinde olan sonuçlar halk sağlığını ciddi derecede tehdit ediyor.

NUHOĞLU: HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Konuya ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Bu bölgedeki tüm değerlerin yüksek çıkması ciddi derecede halk sağlığını tehdit etmekte. Bu bölge 6306 sayılı yasa çerçevesinde Çevre İl Müdürlüğü’nün kontrolü altında olduğu için kendilerine durumu yazıyla bildirdik. Bu bilgiyi de kamuoyuyla paylaşmak zorundayız. Gelecekte başka sorunların açığa çıkmaması için önceden çözüm üretmeliyiz. Sorunların temeli aşırı derecede inşaat yükü, beton santralleri ve kamyon trafiğiyle ilişkili. Bununla ilgili kamyonlara ceza yazma yetkisi ne yazık ki bizde değil. Burada ciddi bir yetki karmaşasından dolayı bütün bu sorunlar ortaya çıkmakta. Büyükşehir Belediyesi, İl Çevre Müdürlüğü ve Kadıköy Belediyesi’nin koordinasyonunda ortak çalışma yapılarak bütün bu sorunların çözülmesi gerekiyor ki halk sağlığını güvence altına alalım” dedi.

NE ANLAMA GELİYOR?

Partikül madde: Atmosferde veya bir gaz kütlesinde, molekülden büyük (>0,0002 μm) ve 500 μm'den küçük katı veya sıvı halde bulunan maddelerdir. Partikül maddenin esas kaynaklarını fabrikalar, inşaat faaliyetleri, enerji tesisleri, yangınlar oluşturuyor.

PM 10: 10 mikrogramdan küçük partikül madde.

PM 2.5: 2.5 mikrogramdan küçük partikül madde olarak nitelendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, ‘PM10’ için yıllık sınır değeri 20 mikrogram/metreküp, 24 saatlik sınır değeri ise 50 mikrogram/metreküp olarak belirlemiş durumda. ‘PM2.5’ için yıllık değer 10 mikrogram/metreküp, 24 saatlik değer ise 25 mikrogram/metreküp (µg/m3).

Partikül maddeler civa, kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller ile kanserojenik kimyasalları bünyelerinde bulundurabiliyor. Ve bu maddelere maruz kalmak solunum, kalp damar hastalıkları, astım atakları, solunumla ilgili rahatsızlıklar ve akciğer kanserinden ölümlerde artışa yol açıyor. Sağlık etkisine en çok yol açan grubun çözünebilir transition metaller, kuvvetli aerosol asitleri ve ultra ince partiküller olduğu belirtiliyor (PM 2,5). Ultra ince partiküller, sahip olduğu yüksek yüzey alanı ve akciğerlerin içine girerek kana karışabilme özelliklerinden ötürü daha tehlikeli.