Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi'ne Çin'den ödül

"Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi" Çin'de düzenlenen tasarım yarışmasında ‘Yeşil Yaşam’ kategorisinde birinci oldu.

İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencilerinin, okul bahçesindeki 7 metrekarelik alanda organik tarım yapma çabaları Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe Parkı’nda kendilerine tahsis ettiği 1 dönüm arazide dünyaya ulaşan bir projeye dönüştü. ‘Fenerbahçe Topluluk Bahçesi’ projesi, 2016 yılında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret eden öğrencilerin doğal tarım yapabilmek için belediyeden yer istemesi ile başladı.

2016 yılından bu yana permakültür ilkelerini uygulayarak tarım yapan öğrenciler organik meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Yemekhane atıklarıyla doğal gübre üreterek, ata tohumları kullanarak sebze ve meyve yetiştiren öğrenciler, Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’ni VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisi ile buluşturarak, Türkiye’de tarım, teknoloji ve yazılımın birleştiği ilk permakültür projesine imza attı.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlardan Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’ni gezme fırsatı sunan sanal gözlük üzerine kurulu mobil uygulama da büyük ilgi gördü. Sürdürülebilir yaşam alanları kurgulamak için gönüllü bir harekete dönüşen ve teknoloji ile farklı bir boyuta taşınan bu proje, Çin’de inovasyon tasarımı alanında çalışan kuruluşların dikkatini çekti.

40 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI HALK OYLAMASINDA BİRİNCİ OLDULAR

Fenerbahçe Permakültür Projesi, Shaanxi Kadın Federasyonu, Xi’an Kadın Federasyonu ve Xi’an Beilin Üniversitesi Endüstriyel İnovasyon Bölgesi Yönetim Komitesi tarafından düzenlenen The Second Silk Road Women’s Innovation Design Competition’da (İkinci İpek Yolu Kadın İnovasyonu Tasarım Yarışması) yüksek eğitim kurumları, tasarım firmaları, araştırma şirketleri ile rekabet etti.

Kazakistan, Fransa, Yeni Zelanda, Letonya, Çin gibi dünyanın dört bir köşesinden ülkenin yer aldığı, yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı halk oylamasında, ‘Endüstriyel ürün’, ‘yeşil yaşam’ ve ‘kültürel yaratıcılık’ kategorileri arasında ‘Yeşil Yaşam’ kategorisinde birinci oldu.

BİR DÖNÜMLÜK ARAZİDE ELLİ ÇEŞİDE YAKIN SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİYORLAR

Önce okul bahçesinde, ardından Fenerbahçe Parkı’nda bahçecilik çalışmaları yapan öğrenciler, farklı yaş ve meslek gruplarından birçok gönüllü ve çevre okullarla birlikte bir dönümlük bir arazide elli çeşide yakın sebze ve meyve yetiştiriyor. Bahçe sürdürülebilir ve doğal tarım öğrenmek, kendi ürettiğini yemek isteyen herkese açık. Diğer gönüllü grupları ve okullar da dönüşümlü olarak bahçeyi kullanıyor.

‘ESKİDEN TOPRAĞA ELİMİ SÜREMEZDİM’

2014 yılında kurulan ve her geçen sene yeni öğrencilerin dahil olduğu Permakültür Kulübü çalışmalarında yer alan 11. sınıf öğrencisi Öykü Candaş, ‘Fenerbahçe Parkı’nda Kadıköy Belediyesi’nin tahsis ettiği permakültür bahçesinde gönüllülerle çalışmalar yapıyorduk. Daha fazla insana ulaşmak ve onlara doğa bilinci kazandırmak istedik. Artık teknoloji çağındayız. Bunu en kolay teknoloji ile yapabiliriz dedik. Hem interaktif olan hem de eğitici VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullandık. Bir gözlük ve telefona indirdiğiniz bir yazılımla bahçenizi tanıyabiliyor, gezebiliyorsunuz. Günümüz çağı ile bahçeciliği bir araya getirerek verimlilik elde etmeye çalıştık. Yaptığımız uygulama önce Fransa’daki bir kuruluşun ardından da Çin’in dikkatini çekti’ diye konuştu.

‘KARTON BARDAK KULLANIYORDUK, ŞİMDİ HERKES EVİNDEN SU MATARASI GETİRİYOR’

11. sınıf öğrencisi Garod Horozoğlu ise ‘Permakültür Kulübü’ne girdiğimde daha ne olduğunu bilmiyordum. İşin içine girdikçe permakültürün ne olduğunu ve sürdürülebilir bir yaşamı öğrendim, bahçeye gitmeye başladım. Ülkemizde geri dönüşüm olanakları az da olsa insanların kendilerinin çaba göstermesi gerekiyor. Bu bilinci kazandım.” diye konuştu.

OKULLAR BETONDA BİLE BİTKİ YETİŞTİREBİLİR

Projenin öncüsü Coğrafya öğretmeni Şükran İnce Toy ise süreci şöyle anlattı: ‘Permakültür Kulübü’nü 2014 yılında kurdum. Konuyla ilgili konferans ve eğitimlere gittim, okul bahçesinde 7 metrekarelik bir alanda bahçecilik yapmaya başladık. Sonra bir öğrencimizin ‘Topluluk Bahçesi’ oluşturma önerisi ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret ederek kendisine projeyi anlattık. 2016 yılında Fenerbahçe Parkı’nda bize tahsis edilen alanda ilk yıl toprağı ve bitkileri tanıdık. Sürekli kompost yaparak toprağı iyileştirdik, ata tohumları kullandık. Her yaş grubu ve meslek gruplarının dahil olduğu bir gönüllü ağı kurduk. 2017 yılında bahçeyi çevre okullar da duymaya başladı. Şimdi onlar da bahçeye geliyorlar, bilgi alıyorlar. Onlar da bahçelerinde permakültür yapmaya başladılar. Herkes -okulunun bahçesi beton zemin bile olsa- 2 tane sandık içine toprak koyduğu taktirde bitki yetiştirebilir. Şu anda İstanbul ve Kadıköy çevresinde birçok okulda permakültür bahçesi kuruldu, projenin yayılması çok güzel. İzmir ve Bursa’da topluluk bahçelerinin ilk adımları atılmaya başlandı. Süreçle ilgili bizden bilgi alıyorlar. Projenin tüm Türkiye’ye yayılacağını düşünüyoruz’ dedi.