Evde ekolojik temizlik

Hazır evdeyken temizlik alışkanlıklarınızı dönüştürmeye, yeni sürdürülebilir, ekolojik alışkanlıklar kazanmaya ne dersiniz? İşte ev temizliğinde hem ucuz hem de ekolojik faydalı bilgiler

Korona virüsü salgınıyla birlikte her birimiz evlerimizde, iş yerlerimizde neyi nasıl kullandığımızı sorgular olduk. Kullandığımız temizlik maddelerinden tutun, tükettiğimiz gıdalara, oturduğumuz evlere kadar pek çok insanın aklında doğaya zarar vermeden nasıl yaşayabileceğimize dair sorular var.

Neyi nasıl yapacağız? Nasıl değişecek ya da nasıl değiştireceğiz? Hangi ürünleri kullanabiliriz? Ekolojik alışkanlıklar kazanmak ve bunları sürdürmek ne kadar mümkün? Bu soruların yanıtlarına yardımcı olabilecek çeşitli kurumlar ve internet sayfaları var. Bunlardan biri de Yeni İnsan Yayınevi. Yayınevi korona salgını dolayısıyla yeni sürdürülebilir ekolojik alışkanlıklara teşvik için daha önce yayımladığı üç kitabı ücretsiz erişime açtı.

Ekolojik Yaşam Rehberi, Ekolojik Anayasa ve Tarım ve Gıdanın Dönüşümü isimli kitaplarını yayınevinin https://yeniinsanyayinevi.com/ internet sayfasından ücretsiz indirebilir ve okuyabilirsiniz.

Gazete Kadıköy olarak ilk kez 2011 yılında yayımlanan Selen Özaslan Aktar imzalı Ekolojik Yaşam Rehberi kitabından evde temizlikle ilgili birkaç faydalı bölümü okurlarımızla paylaşıyoruz.

EKOLOJİK TEMİZLİK MADDELERİ:

Arap sabunu

Arap sabunu hem ucuz hem de oldukça zararsız olduğundan yerleri, tezgahları, mutfağı, banyoları, küvetleri, duşları, seramikleri, halıları ve parkeleri temizleyebilirsiniz. Fakat kokusuz olanını tercih etmelisiniz.

Karbonat veya kabartma tozu

Kabartma tozu veya sodyum bikarbonat evinizin her odası için oldukça kullanışlıdır. Kek pişirirken kullandığınız kabartma tozu ve sodyum bikarbonat temizlik yaparken kullandığınız maddelerin en önemlilerindendir. Asidi etkisizleştirir, parlak yüzeyleri çizmeden temizler, tesisatları açar ve temizler, yağları temizler. Aynı zamanda kabartma tozu buzdolabında, halılarda ve döşemelerdeki istenmeyen kokuları giderir. Alüminyum, krom, mücevher, plastik, porselen, gümüş, paslanmaz çelik, bakır ve tenekeleri temizler ve parlatır. Kabartma tozu ve su karışımından elde ettiğiniz macunla bardaklarınızdan ve tezgahlarınızdan kahve ve çay lekelerini temizleyebilirsiniz. Kıyafetlerinizden yağ lekelerini çıkarabilirsiniz. Nemli temiz bir bezin üzerine koyacağınız kabartma tozunu çamaşır makinesinde deterjana ilave ederek yağ, şarap ve diğer inatçı lekeleri temizleyebilir ve kumaşa kolalı özellik verebilirsiniz.

Beyaz sirke

Damıtılmış beyaz sirke mucizevi bir maddedir. Normal sirkeden farkı renksiz olması, alkol bazlı olması, suyla karıştırılmış ve sadece yüzde 5 asit içermesidir.

Gerek elde gerek makinede bulaşık yıkarken deterjanın yanına bir tatlı kaşığı sirke ilave ederseniz balık ve yumurta kokularını bile yok edebilirsiniz. Ayrıca salata, sebze ve meyvelerinizi yıkadığınız suya beyaz sirkeyi katarak mikroplarından ve yaprakların arasına sıkışmış minik böceklerden kurtulabilirsiniz. Çaydanlıklarda ve tencerelerde, çay ve kahve makinelerinde kireç sökücü olarak da kullanabilirsiniz. Dibi tutmuş tencerelerinizin içini biraz beyaz beyaz sirkeyle kaynatarak temizleyebilirsiniz. Çay lekesi olmuş fincanlar gibi, porselen eşyanızın lekelerini çıkartmakta kullanabilirsiniz. Vazoların içini çiçek lekelerinden kurtarabilir ve dezenfekte ederek bir sonra koyacağınız çiçeklerin çabuk bozulmasını önlersiniz.

Çamaşır yıkarken gerek elde gerekse makineye deterjanın yanına ilave edeceğiniz bir tatlı kaşığı beyaz sirke, çamaşırlarınızın mikroplarını kırar, lekelerini çıkartır, renklerini parlatır. Beyaz sirke şarap lekesini bile çıkartır. Lekeli kısmı, temiz bir bezin üzerine koyacağınız beyaz sirkeyle ovarak temizler sonra giysiyi yıkar ya da yıkanamıyorsa sadece o kısmı suyla durulayıp kuru temizlemeye ( kuru temizleme bölümünü okuyunuz) gönderirsiniz. Yağ lekesini de beyaz sirkeye kabartma tozu karıştırarak temizleyebilirsiniz.

Beyaz sirkeyle cam silebilirsiniz. Halılarınızı, kilimlerinizi ve koltuklarınızı arap sabunuyla silip, duruladıktan sonra son suyuna bir çorba kaşığı beyaz sirke ilavesiyle temizleyerek, mikropları kırar ve renklerini parlatabilirsiniz. Beyaz sirke çok güçlü bir dezenfektan olduğu için, bazı plastik ve hassas mekanlara ve eşyalara zarar verebileceğinden, çok az miktarda kullanmanız yeterli olacaktır.

Limon suyu

Limon suyu hem koku gidericidir, hem de diğer ürünlerle kolayca karıştırılabilir. Cam silmede kullanılabilir, aynı zamanda alüminyum, bakır, porselen ve kıyafetlerdeki lekeleri çıkartmada kullanılır. Çamaşır makinesinin içine yarım limonun suyunu koyarsanız, kıyafetlerin hoş olmayan kokularını giderebilirsiniz. Kabartma tozuyla karıştırılınca tıkanmış boruları ve muslukları açar.

Yemek tuzu

Yemek tuzu pas çıkarır. Limon suyuyla karıştığı zaman bakırı temizler. Sirkeyle karıştığında ise pirinçten yapılmış eşyaları parlatır. Ayrıca yemek tuzu ovalayarak temizlemede oldukça iyidir.