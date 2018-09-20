“Eskiden anlatıyorduk, şimdi yaşıyoruz…”

Kadıköy İDEA’da toplanan “müşterekler” kent hareketleri ile iklim değişikliği ve su krizini konuştu

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği’nin (SEHAK) düzenlediği “Müşterek Siyaseti İçin Aktivistler Buluşması” 15 Eylül Cumartesi günü Kadıköy İDEA’da gerçekleşti. Üç oturum şeklinde gerçekleşen buluşmada ilk oturumda kent müşterekleri ve kent hareketleri, ikinci oturumda iklim değişikliği ve su krizi, son oturumda ise müşterek siyasetini içeren belediyecilik örnekleri tartışıldı.

Kent hakkı üzerine Fırat Genç, müşterekler siyasetinin piyasa dışında farklı bir alternatif sunduğunda bahsederken çeşitli kent mücadelelerinden örnekler verdi. Kadıköy Kent Konseyi’nden İkbal Polat ise Kadıköy’de de uygulamaya konulan kent konseyleri gibi demokratik katılım modellerini anlattı.

İklim değişikliği ve su krizi konulu ikinci oturumda ise Efe Baysal, iklim değişikliğinin geldiği yeri özetlerken, Su Hakkı Kampanyası’ndan Nuran Yüce, su hakları konusunda dünyadaki örnekleri katılımcılarla paylaştı.

Son oturumda ise Özdeş Özbay suyu müşterek ve insan hakkı olarak tanıyan belediyelerin küresel ağı Mavi Toplulukları, kenti müşterek olarak örgütleyen ve belediye seçimlerini kazanan Müşterek Barcelona Platformu’nu anlattı.

“DÜNYA, FELAKETE SÜRÜKLENİYOR...”

Etkinliğin düzenleyicilerinden Özdeş Özbay’a dünyanın küresel bir felakete doğru gidip gitmediğini sorduğumuzda şöyle yanıtlıyor: “Herkes, her şeyin farkında. Küresel ısınma ve çevre konularında artık farkındalık sorunu yaşamıyoruz. 10 yıl önce ilk kez küresel ısınma eylemi Kadıköy’de yapıldığında gerçekten küresel ısınmanın ne olduğunu anlatmak zorunda kalıyorduk, bugün ise bizzat sonuçlarını yaşıyoruz. Felaketin sebebi duyarsızlık değil kapitalizmin işleyişi; yani rekabet ve sürekli olarak büyüme.”

Özbey, İDEA’da düzenlenen etkinliğin amacının “Müşterekler siyasetini akademik tartışmalardan çıkararak aktivistlerin gündemine sokmak” olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Başarılı geçtiğini düşünüyoruz ama buna bir başlangıç gözüyle bakmak gerekiyor. Etkinlikte sıkça konuştuğumuz Müşterek Barselona deneyimi özellikle İstanbul açısından ilham verici çok şey barındırıyor. Önümüzdeki yıl çok daha fazla toplantı, belediyelerle atölyeler, somut talepleri konuşacağımız etkinlikler yapacağız.”

NEDİR BU MÜŞTEREKLER?

Müşterekler kavramı 1980’lerden sonra ortaya konan neoliberal politikaların tahrip ettiği su, orman, meydan, park gibi kentsel müştereklerin yanında eğitim, sağlık, bilgi gibi kültürel müştereklerin metalaştırılmasına karşı çıkan bir sosyal hareket.

Temelde bu hareket, sadece karşı olmayı değil; insanlığın ortak varlıklarının, piyasa ilişkileri dışında, o varlıkları kullananlar tarafından yönetilmesini de içeriyor.

Kulağa uzak gibi gelen bir hareketin dünyada uygulanan bir örneği de var: Barcelona. Kenti, bu politikalar bütününü esas alan Müşterek Barcelona Platformu yönetiyor.

Müşterek siyasetini yakından takip etmek isteyenler https://musterekler.sehak.org/ internet sitesini inceleyerek, etkinlikler hakkında bilgi edinebilirler.